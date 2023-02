Valget i Stavanger er ikke avgjort

DEBATT: Trond Birkedal tror valget i Stavanger er avgjort, kanskje får han rett, men det er slett ikke sikkert at valget er avgjort allerede nå. Et blikk på meningsmålingene før valget i 2019, viser at mye kan skje når valgkampen for alvor kommer i gang.

Mye kan skje før valget i høst, og det er slett ikke sikkert at det blir ordfører fra Høyre, skriver innsenderen. På bildet ser vi nåværende ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hilmar Rommetvedt Forsker ved NORCE

«Stavangervalget er avgjort», skriver Trond Birkedal i Aftenbladet 21. januar. Han spør om «en heftig valgkamp med masse debatter og aktiviteter vil ha noe som helst å si for resultatet»? Selv svarer Birkedal dette: «Jeg tror ikke det, og jeg tør allerede nå hevde at ordføreren i Stavanger etter valget heter Sissel Knutsen Hegdal [H]».

Mye kan skje

Respons sin meningsmåling i mars 2019 ga Høyre 34 prosent av stemmene, mot 26,1 prosent for Arbeiderpartiet. Ved valget i september ble Arbeiderpartiet derimot størst med 25,4 prosent, mot Høyres 23,1 prosent.

Det er også verd å merke seg at Høyres oppslutning på mars 2019-målingen fra Respons lå på samme nivå som Sentios måling på 33,8 prosent i januar i år. I 2019 opplevde Høyre en tilbakegang på hele 10,9 prosentpoeng fra mars til september. Sentio-målingen på 19,3 prosent for Arbeiderpartiet i januar i år var imidlertid atskillig dårligere enn Respons-målingen i mars 2019.

Forholdet mellom Fremskrittspartiet og det som den gang het Folkeaksjonene Nei Til Mer Bompenger (FNB) er også interessant. Når det ene partiet gikk opp, gikk det andre ned, og motsatt. FNB, som i mars 2019 ble målt til 2,8 prosent, endte opp med 9,2 prosent av stemmene ved kommunevalget i september. Det var riktignok noe dårligere enn de 12 prosentene for FNB i juni 2019. Fremskrittspartiet var oppe på 12,3 prosent så sent som i august 2019, men endte på 8,9 prosent på valgdagen.

Velgere flytter seg

Også en del av de andre partiene opplevde betydelige endringer i månedene fram mot valget i 2019. Ved valget fikk Rødt 5,5 prosent av stemmene, mot 4,3 prosent i mars. For SV gikk det motsatt vei med 7,3 prosent i mars og 4,8 prosent ved valget i september. MDG gikk fram fra 3,8 prosent i mars til 6,5 prosent ved valget. Venstre, som fikk 2,3 prosent på målingen i mars og 6,1 prosent i juni, endte på 4,7 prosent ved valget. Senterpartiet ble mål til 4,4, prosent i mars, mens valget endte på 4,8 prosent. Endelig fikk Kristelig Folkeparti 4,4 prosent ved valget i 2019, mot 4,9 prosent på marsmålingen.

Flere av disse endringene ligger innenfor de feilmarginene man må regne på slike meningsmålinger. Dette gjelder også de målingene som vi har fått og vil få presentert foran høstens lokalvalg. Valgundersøkelsene viser at det er mange velgere som skifter parti i løpet av valgkampen. Det kan med andre ord skje mye før stemmene er talt opp i september. I tillegg kan det komme overraskelser når partiene i tiden etter valget skal forhandle om ordførerjobben og de andre vervene i Stavanger, slik det skjedde etter valget i 2019.

Valget er slett ikke avgjort!