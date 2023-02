En bønn for godt naboskap og badeland

DEBATT: Som småbarnsfar, arbeidstaker og innbygger i regionen er det med undring jeg leser at Sandnes og Stavanger kommune omtrent har et kappløp om å bygge et attraktivt badeland. Hva har skjedd med det gode naboskapet?

At kommuner i vår region bruker sin tid på intern konkurranse og strid gagner vel stort sett ingen av oss som bor her. Søk heller samarbeid og bygg badeland sammen.

Andreas Ingsøy Siddisgauk

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den rasjonelle jærske-ånden? Det er tydeligvis enighet om at det er i regionens interesse å få til et velfungerende badeland, selv om det kommer til å koste betydelig. Kappløpet som er i ferd med å utspille seg mellom kommunene er for en skattebetaler i regionen intet annet enn tragikomisk.

Undertegnede er oppvokst i Sandnes, bor i Stavanger og jobber i Sola. Jeg flyter naturlig over kommunegrensene daglig. Ofte tar jeg meg en tur til Randaberg, Klepp eller Gjesdal uten å tenke over det. Som innbyggere flest bryr jeg meg lite om hvilket kommuneskilt jeg passerer når jeg er på vei mot et mål. Dette er å regne som en appell til våre folkevalgte om å være sitt ansvar bevisst. Alle som har et forhold til å betale for livets opphold forstår jo at å spleise på et kostbart felles gode er det eneste fornuftige.

Hvor et badeland plasseres må være avhengig av elementære ting som bygge- og driftskostnader, logistikk og tilgjengelighet for publikum fra hele regionen. Kommunegrensen vil ikke stanse rogalendinger sør for Boknafjorden i sin iver etter å bade. Selvsagt bør kommunene spleise for å få dette til. Ser man saken i et større bilde bør enkelte våkne opp. De som tror at sandnesgauker, siddiser og solabuer er så forskjellige bør reise mer rundt i verden eller slå på CNN.

En registrerer at enkelte lokalpolitikere går til valg på at deres hjemkommune ikke skal «spises opp» av naboen. Et billig poeng som bygger opp rundt den negative trenden som har vært i vår region. Ingen politikere er vel interessert i å bryte ned levende lokalsamfunn ved en mulig kommunesammenslåing. Igjen, politikere må være sitt ansvar bevisst og ikke skape en falsk virkelighetsoppfatning hos velgerne.

En trenger kanskje ikke fronte kommunesammenslåing per i dag, men samarbeid må høyere på dagsorden. Det gjelder rundt saker som angår oss alle; kulturtilbud, sykehus, arbeidsplasser, kollektivtrafikk, veibygging, universitetet vårt og ikke minst et badeland. Jeg ser at det er en konkurranse om statlige ressurser, attraktivitet og arbeidsplasser. At kommuner i vår region bruker sin tid på intern konkurranse og strid gagner vel stort sett ingen av oss som bor her. Som skattebetaler får en bare håpe våre lokale folkevalgte er mer rasjonelle enn de gir uttrykk for.