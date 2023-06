Oberst Eriksen og den store fortellingen om krigen

KRONIKK: Vi må inkludere historiene til de som ikke var så helte­modige i mot­stands­kampen.

En «stengun» maskinpistol fra utstillingen «Fortellinger fra andre verdenskrig» i Torpedoverkstedet i Sømmevågen.

Eirik Gurandsrud Avdelingsleder, konservator NMF, Jærmuseet

Våren 2009 overvar jeg, i anledning en museumskonferanse, en omvisning på Oscarsborg festning ved Drøbak. Omviseren fortalte med stor innlevelse om oberst Eriksen.

Statuen av oberst Birger Eriksen, kommandant på Oscarsborg festning i 1940.

I strid med gjeldende instruks om å først skyte varselsskudd, beordret han granatangrep mot det ukjente krigsskipet som natt til 9. april 1940 krenket norsk nøytralitet. Granatene traff den tyske krysseren «Blücher» midtskips. Det tyske angrepet på Oslo ble med dette forsinket, og kongefamilien, regjeringen og landets gullreserver unnslapp de tyske okkupantene som skulle bli værende i landet i fem år.

Uten Eriksens handlekraft kunne «Blücher» inntatt hovedstaden. «Jeg tør ikke tenke på hva som ville skjedd», sa en følelsesladet omviser.

Ettertidens lys

Denne og andre historier om mot og motstand definerte norsk krigshistorie, og særlig formidlingen av den, i mange tiår etter 1945. Et slikt ensidig fokus på de gode motstandsfortellingene er slett ikke særnorsk. Den britiske historikeren Tony Judt påpekte i artikkelen «The past is another country. Myth and memory in post-war Europe» (1992) at dette lenge kjennetegnet krigshistorien til de fleste europeiske land:

«Innocence had to mean an anti-German stance, after 1945, but also before. Thus to be innocent a nation had to have resisted, and to have done so in its overwhelming majority, a claim that was perforce made and pedagogically enforced all over Europe, form Italy to Poland, from the Netherlands to Romania.»

Tre millioner mennesker bodde i Norge under andre verdenskrig. Mot slutten av krigen deltok 40.000 mennesker i den militære motstands­organisasjonen Milorg. 28.500 var innlemmet i norske og allierte styrker i utlandet, av disse var 13.000 del av de norske polititroppene som ble utdannet i Sverige, og som i hovedsak ble sendt til Norge for å opprettholde freden våren 1945. Sjøfolka sto for den mest betydningsfulle norske innsatsen under krigen. Disse skiller seg fra de ovennevnte siden de ikke meldte seg til krigstjeneste, men havnet i krigen fordi de var om bord på et norsk handelsskip da Norge ble angrepet av Tyskland i april 1940.

Det norske nasjonalsosialistiske partiet Nasjonal Samling hadde 43.000 medlemmer i 1943. 12.000 menn meldte seg til tysk tjeneste som frontkjempere under andre verdenskrig. Under halvparten ble tatt ut for å tjenestegjøre ved fronten. Etter krigen ble 92.000 landssviksaker etterforsket, og 46.000 mennesker dømt for landssvik.

Antallet som engasjerte seg aktivt i motstandsarbeidet, var større enn de som støttet okkupanten politisk, ideologisk og militært. Men forskjellen var ikke overveldende. Nordmenns holdning til både okkupasjonen og okkupanten var overveiende negativ, men faren ved å gjøre holdninger til handling var stor. Motstandsfolk risikerte både sin egen og sin nærmeste families sikkerhet.

Vanlige folk

«Vestri» i brann etter å ha blitt bombet av et britisk fly i desember 1941.

Men krigen innebar betydelig større risiko også for vanlige folk som ikke engasjerte seg aktivt i motstandskampen.

Alf Kristiansen (1912–1941).

Alf Kristiansen var en sjømann fra øya Rott utenfor Tananger i Sola kommune. Da krigen brøt ut, arbeidet han på ruteskipet «Vestri». Han fortsatte jobben etter den tyske okkupasjonen og ble dermed en såkalt «hjemmeseiler». Alf var om bord på «Vestri» da skipet ble angrepet av et britisk fly utenfor Sola i desember 1941. Han og tre andre i besetningen ble drept i angrepet.

Familien Bergo fra Sola. Odd helt til venstre.

Odd Bergo var fem år gammel og øyenvitne da Norge ble angrepet av Tyskland i april 1940. Senere samme måned ble han og familien, i likhet med tre fjerdedeler av Solas befolkning, tvangsevakuert. Okkupasjonsmakten brukte de britiske angrepene mot Sola som påskudd for evakueringen, men de trengte også mer plass for å kunne utvide flyplassen og etablere militære stillinger på strategiske steder i området. Ikke alle solabuer hadde noe sted å flytte til, og en del hadde etter hvert ikke noe hjem å flytte tilbake til.

Tvangsevakuering av solabuer våren 1940.

Den jødiske familien Joseff ønsket bare å leve i fred i Stavanger. Foreldrene hadde flyttet til Norge fra Litauen rundt århundreskiftet.

Snublesteinene i Solheimsveien i Stavanger til minne om familien Joseff.

I 1940 etablerte David, Sofie, Selma, Hildur Sara og Selmer seg i Stavanger. Far, sønn og datter Hildur Sara fikk arbeid og familien ble en del av lokalsamfunnet på Storhaug. Senhøsten 1942 ble fire av fem arrestert og deportert. De ble drept i Auschwitz i mars året etter.

Etter krigen var motstandskampen et av få lyspunkt fra okkupasjonen som folk og myndigheter kunne bygge videre på i arbeidet for å reetablere et demokratisk samfunn. Etter hvert ble motstandskampen den dominerende fortellingen om andre verdenskrig, selv om folk flest altså ikke deltok aktivt i kampen mot okkupanten.

Oberst Eriksen har ikke mista plassen sin i den norske krigshistorien. Men han må dele plassen med flere. Og vi som formidler denne historia, inkludert den engasjerte omviseren på Oscarsborg, må klare å inkludere historiene til de som ikke var så heltemodige.

I Jærmuseets utstilling «Fortellinger fra andre verdenskrig», i Torpedoverkstedet i Sømmevågen, like nord for flyplassen på Sola, møter du familien Joseff, Alf, Odd og seks andre mennesker som ble en del av den norske krigshistorien.