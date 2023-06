Kåkå og den norske kultur­økonomien

DEBATT: Harald N. Røstvik har helt rett, Kåkå kverulant­katedralen kunne ikke ha opp­stått på normalt vis.

Fra Kåkånomics i 2022: Mange vil høre om «Inflasjonsspøkelset – ny pengepolitikk for en ny tid?» om bord i veteranskipet MS «Sandnes».

Jan Inge Reilstad Kunstnerisk leder, Kåkå Kverulantkatedralen

Det vil si som en offentlig kultur­institusjon finansiert med skatte­penger fra det norske folk. Ingen kultur­administrasjon ville laget en sak som inn­stilte midler, intet parti og ingen politiker ville vedtatt slik støtte.

Røstvik burde snu den kritiske linsen, så ville han få øye på noe usedvanlig interessant, at stort sett hele det norske kulturfeltet går som et sultent og logrende kjæledyr som staten har i bånd. Brorparten av norske kulturbudsjett spises opp som driftsmidler av mer eller mindre offentlige kulturinstitusjoner, som på toppen av dette gjerne også søker på og spiser mange av de prosjektmidlene som årlig utlyses.

Den norske kultureliten

Det fins en liten norsk kulturelite, selv i vårt egalitære land. Den består av kulturpolitikerne selv og lederne i stort sett offentlig finansierte norske kulturinstitusjoner. De er på et vis på et evinnelig drømmeseminar sammen gjennom hele kulturåret. Jeg har mange anekdoter om hvordan norsk kulturliv og norske kulturinstitusjoner innrettes etter antagelse om hva politikerne vil ha og gir støtte til.

Dette er det absolutt største og mest interessante «problemet» med norsk kulturproduksjon: Norsk kultur er offentlig produsert på innbyggernes skattepenger og relativt ufri i det som forskere mener er en meget smal kultur; den norske.

Fritt Ord og Knut Olav Åmås

Det er også helt rett at stiftelsen Fritt Ord har støttet Kåkå og festivalene våre [Kåkånomics og Wonderful World] fra dag én.

Fritt Ord er den viktigste norske stiftelsen gjennom tidene, for et ytringsfrihetsorientert og mangfoldig kulturliv. Den står for rask og faglig tung vurdering uten kulturbyråkrati, stiller færre føyelighetskrav enn f.eks. Kulturrådet.

Knut Olav Åmås er en sentral figur i norsk kulturliv, foruten direktørtittelen i Fritt Ord. Forrige gang han var på Kåkå var i forbindelse under en temauke om konspirasjonsteorier, under den danske redaktøren og forfatteren Flemming Roses besøk, redaktøren som publiserte Muhammed-karikaturene og kom sammen med sju sikkerhetsvakter. Det var i 2015 og lenge før begrepet konspirasjonsteori var blitt en naturlig del av norsk dagligtale.

Under Wonderful World nylig deltok Åmås i debatter om forskningsformidling og kanselleringskultur. Det fins neppe en mer nødvendig deltager i slike panel. Han tok på seg tre oppdrag på én og samme kveld for å hjelpe festivalen.

Fritt Ord er ikke en sponsor, men den faglig tyngste velgjøreren for et oppegående norsk kulturliv.

Til Røstviks orientering er jeg fra 2022 kunstnerisk leder for KÅKÅ, ny daglig leder kom på plass i fjor. Men jeg sitter selvsagt inn i styremøtene og kan love at faglig leder der setter klare grenser for støttespillernes mulighet til å påvirke programmering.

Kåkå er helt fri i sin syssel, lager festivaler som er helt redaktørstyrte, med de beste folkene i redaksjoner og nettverk. Vi tør å ta alle debatter, sist transdebatten, som ingen offentlig kulturarbeider tar i med ildtang, også kunstnerne kvier seg.

«Den som vet hvordan norsk kultur

og pølser blir laget, får aldri mer

en rolig natts søvn.»

Oljebransjen

Da Equinor som støttespiller var oppe til saksbehandling i Kåkå-stiftelsens styre, spådde jeg et snarlig avisinnlegg fra Harald Røstvik eller hans like. Bingo! Men Kåkå har støttespillere, ikke sponsorer. Våre støttespillere må vise at de er dedikerte i forhold til formålet vårt: Å styrke uenighetsfellesskapet.

Samtidig må det sies at Equinor som støttespiller er det nærmeste vi kommer den normale kulturøkonomien, når selskapet som kjent fortsatt er delvis eid av staten og det norske folk. Forskjellen er at vi henter vår støtte fra bedriftsdelen av selskapet, og ikke fra deres bidrag til statsbudsjettet. Jeg antar at mange også vil synes det er greit at noen av de enorme inntektene fra norsk oljeproduksjon faktisk kan brukes til kulturproduksjon og forskningsformidling, men for all del – uten bindinger.

Da sjeføkonom Eirik Wærness deltok under Wonderful World, var det i en diskusjon om fremtidens energitransformasjon, bort fra oljeavhengighet, og om kjernekraften vil være en del av denne. Jeg tror mange vil mene at representasjon fra dagens energiregime var en naturlig del av et slikt panel.

Røstvik anfører Thomas Laudals innlegg fra i fjor, om for lite om naturmiljø og bærekraft på programmet for Kåkånomics i 2022. Fjoråret var et krigsutbruddsår, vi la programvekten der i 2022. Alle andre Kåkånomics-festivaler bugner tungt av disse temaene. Wonderful World, som ble arrangert for første gang nå i juni, likedan.

Ingen andre lokalt er i nærheten i til å sette disse temaene på dagsordenen de siste fem årene, kanskje ikke engang i landet. Ingen har hatt så radikale debatter som oss om forholdet mellom olje, oljeutvinning og klima, hvert eneste år. Men man må lese programmene for å se det, og da må Røstvik, som nevnt, snu den kritiske linsen.

God idé

Jeg pleier å si at jeg alltid lager program som jeg selv har lyst til å gå på. Det fins en konkret utfordring til oss i Røstviks innlegg, og jeg kjenner at hans forslag er en debatt jeg ville like å gå på. Han spør om vi ikke bør diskutere hvor millionene [fra støttespillerne] kommer fra. Ja, det vil jeg spille inn til redaksjonskomiteen i Kåkånomics, men da med bredere pensel om norsk kulturøkonomi som sådan. Hvor kommer millionene fra, og med hvilke bindinger? Kanskje tittelen kunne vri på Bismarck: «Den som vet hvordan norsk kultur og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.»

Historien om Kåkå og Wonderful World er for øvrig tilgjengelig i festivalavisa for sistnevnte festivalnyvinning, som aldri kunne oppstått gjennom det offentlige kulturlivet.

Det må dog sies at vi har gode støttespillere i det lokale kulturlivet og i kommune og fylke, men vi har ennå ikke statlig støtte som monner i forhold til den kulturproduksjonen vi står for. Det vi holder på med regnes nemlig ikke som kultur i kulturnasjonen Norge, når det ikke produseres av en allerede offentlig drevet kulturinstitusjon. Slå den!