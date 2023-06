Kristenfestival som fenger? Her må det vera noko som skurrar …

Hans Eskil Vigdel er ikkje så begeistra for The Send, og framstiller posisjonen sin som noko «sært» og «motstraums, men faktum er at det er gjengs å vera kritisk til eit kristent arrangement for ungdommar der litt fleire enn vanleg møter opp.

Denne kritiske haldninga til kristne arrangement som fenger er heilt motsett av ryggmergsrefleksen for andre typar ungdomsarrangement der det gjerne er «flott» og «spennande» at ungdom engasjerer seg.

Sofie Braut Prosjektleiar i Laget

«Alle» er ikkje så begeistra for The Send, så ærlege må vi vel vera. Vigdel har her eit ettertrykkeleg fleirtal i ryggen, særleg når målgruppa hans er Aftenblad-lesarar.

Denne kritiske haldninga til kristne arrangement som fenger er heilt motsett av ryggmergsrefleksen for andre typar ungdomsarrangement der det gjerne er «flott» og «spennande» at ungdom engasjerer seg, men ung kristen entusiasme må som regel tola denne typen kritikk. At tru, forstått som noko anna enn individuelt tankegods, er noko vi bør vera skeptiske til.

I eit stadig meir sekulært Norge, skulle den psykiske helsa synt rask forbetring i takt med at forpliktande tru slepper tak. Ein skal ikkje bruka lang tid på oversikter over unges psykiske helse før ein ser at slik er det ikkje.

Så tenkjer Vigdel kanskje på at det er motstraums å vera kristen kritikar av The Send, og at det er her ligg ein viss originalitet. Men sjølv om Vigdel er kristen, leitar eg fåfengd etter spesifikke kristne innsteg i innlegget hans. Det er for eksempel underleg å «gløyma» at kristent engasjement har kraft knytt til seg, slik Jesus lovar. Er det ikkje plass til Heilaganden når ein skal ha eit analytisk perspektiv? Då er det kanskje ikkje så rart om prognosen berre varslar ei lang rad menneskelege branntomter litt lenger nedi vegen.

Fyller kristne unge terapiromma?

Terapirommet neste, er nemleg innleggets dystre spådom. Men la oss sjå rundt oss. Er det primært kristne ungdommar som fyller opp terapiromma? I eit stadig meir sekulært Norge, skulle den psykiske helsa synt rask forbetring i takt med at forpliktande tru slepper tak. Ein skal ikkje bruka lang tid på oversikter over unges psykiske helse før ein ser at slik er det ikkje.

Det var elles superinteressant at The Send fall saman med Vaulen Open Air. På ein musikkfestival der det tilsynelatande er nokså appell-fritt og der ingen vert utfordra på noko eller spurt om noko, der kan det kanskje passa betre med ung glød og glede? Eg ser i alle fall få som kjem på å formulera problematiserande innlegg ved slike arrangement. Eit kristent arrangement, derimot, med 1600 klink edrue menneske, eit fleirtal unge, der over 40 ulike forsamlingar står bak og sikrar ei breidde i innsteget, ulike appell-stemmer og tilbod om fellesskap og oppfølging i etterkant, det ser ut til å vera problematisk på eit heilt anna nivå.

Her blir dei utfordra på å setja kurs for livet, bry seg om naboar og sjå utover seg og sitt, men det er likevel ikkje greitt. Her synest eg Vigdel les The Send slik sensitivitetslesarane les Roald Dahl. Målet verkar å vera noko entusiasme – og risikofritt, med liten sjanse for slikt som gjer varig inntrykk.

Er ein robot heilhjarta?

Det retoriske spørsmålet i overskrifta verkar også unødig nedlatande vis-a-vis 1600 trussøsken. Ingen vil ha robotkristendom. Kva det no er. Er det ønsket om å vera heilhjarta som gjer nokon si tru til robotkristendom? Ingen robot kan seia «ja» med hjarta. Det er noko djupt menneskeleg å gi eit gjensvar på Jesu oppfordring: «Følg meg!» Dei første disiplane slapp alt dei hadde i hendene. Dehumaniserande? Eller uttrykk for å ha funne ein djup samanheng, glede og kurs for ferda vidare?

Eg blir dessutan nysgjerrig på kvifor ein som synest oppteken av det nyanserte og varsame brått finn det opportunt å generalisera. For all del, Vigdel sementerer folks fordommar om kristen ungdom som svart/kvitt og ribba for individualitet, om det skulle vera eit poeng. Men refererer du eigentleg det som vart sagt frå scenen på The Send? Eg var der heile dagen og høyrde mange ulike, reflekterte og dyktige formidlarar i aksjon i IMI gjennom denne dagen. Er desse representantar for robot-kristendom? Då synest eg heilt ærleg Vigdel verkar meir oppteken av sine eigne analysar enn av å lytta.

Skilnaden på Vigdel og dei mange meiningsfellane dine er kanskje at du møtte opp på deler av arrangementet. Det skal du absolutt ha. Du var der. Men du sto kanskje mest i eigne tankar?

