«Når velferdsprofitører vakler»

Vaklende velferdsprofitører

KRONIKK: Et svensk eiendomsselskap kunne endt opp med å eie barnehagebygg på Hundvåg og Gausel, men foreløpig har SV og flertallspartiene i Stavanger stanset dette. Etter valget kan velferdsprofitører få enda sterkere grep om pengekassen i Stavanger kommune. Det vil SV sette ned foten for.

Heddeveien FUS barnehage, og Qmarkå FUS barnehage i Stavanger, ble reddet.

Eirik Faret Sakariassen 1.-kandidat, Stavanger SV

Det finnes mange grunner til å være mot profitt på grunnleggende velferdstjenester. For Stavanger SV er det viktigste at vi mener at alt du og jeg betaler i skatt, skal gå til velferd, fremfor profitt til rike eiere. Det handler også om at ansatte skal ha gode lønns- og pensjonsvilkår.

Men ett argument har ikke fått mye plass: At kommersialisering av barnehager utgjør en risiko for foreldre og unger. For hva skjer når velferdsprofitørene begynner å vakle?

Brukte forkjøpsretten

Ved en tilfeldighet så jeg en dag mot slutten av 2021 en notis i avisen, der det sto at barnehagekjeden Trygge barnehager AS solgte 142 av barnehagebyggene sine til det svenske eiendomsselskapet SBB Barnehagebo AS. Det gjorde de for 4,58 milliarder kroner. Deretter skulle Trygge barnehager AS leie barnehagebyggene tilbake fra SBB Barnehagebo AS.

På bakgrunn av det salget løftet jeg et spørsmål til kommunestyret om dette ville påvirke Stavanger – og svaret var ja. Byggene til Heddeveien FUS barnehage og Qmarkå FUS barnehage skulle selges til det svenske selskapet.

Det ble så forberedt en politisk sak, der kommunestyret vedtok at kommunen skulle gjøre forkjøpsrett gjeldende.

Aftenbladet skrev i en artikkel 11. mai 2023: «Da det viste seg at kommunen hadde forkjøpsrett til de to barnehagebyggene, ble det lagt fram en sak for formannskapet i februar i fjor. I sakspapirene ble det opplyst at eiendomsverdien er satt til henholdsvis 37,6 mill. for Heddeveien, og 18,4 mill. for Qmarka. […] Spørsmålet har vært om kommunen også vil måtte overta selve leieavtalene og drive barnehagene selv i fortsettelsen.»

SV har ment og mener at kommunen selv skal overta både barnehagebygg og driften av disse barnehagene. Og det som i disse dager skjer i Sverige, gjør meg enda tryggere på at det er helt riktig å bidra til å stanse at byggene selges til et utenlandsk aksjeselskap.

Hva med konkurser?

For hva er historien om SBB, eller Samhällsbyggnadsbolaget? Det er et aksjeselskap etablert i 2016 og styrt av Ilija Batljan. Forretningsmodellen er at de kjøper opp ulike velferdsbygg, som barnehager, helsebygg og skoler, og leier dem tilbake til kommuner eller andre offentlige eiere. Siden 2021 har aksjeverdien til selskapet tapt seg med 90 prosent og blitt nedgradert av internasjonale kredittvurderingsbyråer. Det er med andre ord en reell fare for at selskapet går konkurs. Den 2. juni 2023 kom nyheten om at Batljan går av som administrerende direktør, men fortsetter som største eier og styremedlem.

Hva skjer med barnehagene dersom SBB går konkurs? Dette svarte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) nylig på, og essensen i svaret er dette: «Dersom et selskap som eier barnehagebygg slås konkurs, vil det opprettes et konkursbo. Selskapet vil miste retten til å disponere over selskapets eiendeler og disposisjonsretten overføres til konkursboet. Siden byggene er regulert til barnehagedrift, kan kreditor velge å selge de til noen som vil drive dem videre. I så fall vil det være en periode hvor kommunen må tilby barnehageplass i andre godkjente midlertidige lokaler, men etter hvert kan det være drift i barnehagen på vanlig måte når ny eier er på plass.»

Høyresiden i Stavanger ønsker svært gjerne flere kommersielle barnehager i Stavanger, og har ingen problemer med at barnehagebygg selges til høystbydende. Er det akseptabelt at foreldre fra én dag til en annen kan stå i en situasjon der barnehagebyggene til ungene deres ikke lenger er tilgjengelige? Tenker de at dette er en seriøs måte å innfri barns rett på barnehageplass på? Fortjener ikke ansatte mer trygghet enn dette?

Nå trenger ikke foreldre som har ungene sine i de to nevnte barnehagene i Stavanger bekymre seg, for det politiske flertallet i Stavanger har vært føre var. I den samme artikkelen fra Aftenbladet i mai kommer det også frem at kommunen går til søksmål mot Trygge barnehager AS for å sikre at foreldre heller ikke trenger å frykte dette i fremtiden, men at kommunen kan drifte barnehagene og sikre bygget, fremfor at en konkurs kan sørge for at unger ikke kommer inn i barnehagen sin om morgenen.

Penger og profitt

Høyresiden må slutte å være så naiv når det gjelder kommersielle barnehagekjeder. De starter ikke barnehager for å være snille. Hvis de var så opptatt av kvalitet i barnehagen, men absolutt ikke ville jobbe i en kommunal ramme, så kunne de vel startet en privat, ideell barnehage? Men nei. De vil gjerne at barnehagen skal være organisert som et aksjeselskap. Man trenger ikke mye fantasi for å tenke seg at det handler om penger og profitt.

For ungene i barnehagen og foreldrene deres er det viktigste at de har en god barnehage med trygge voksne som ser hver enkelt. Ansatte skal ha en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, med gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Det er viktig for SV også. Derfor ønsker vi ikke kommersielle barnehagekjeder, som leier byggene sine – og som kan gå konkurs. For når velferdsprofitørene vakler, så er det ungene og foreldrene som rammes.

Stavanger SV stiller til valg for en profittfri velferd. Fordi alt det du og jeg betaler i skatt, og alt det foreldre betaler i foreldrepenger til barnehagen, skal gå til ansatte og kvalitet. Det skal ikke gå én krone i profitt, hverken til barnehage-milliardærer som flytter til Sveits, eller til eierne av et svensk eiendomsselskap.