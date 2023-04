Slik sikrer vi oss best mot hybrid krigføring

DEBATT: Hvordan bekjempe hybrid krigføring. Hvordan kan innbyggere, medier og myndigheter motvirke desinformasjon?

Å bygge et robust og motstandsdyktig samfunn er den beste måten å beskytte oss mot de skadelige effektene av desinformasjon og hybrid krigføring.

Diyako Baroz Stavanger

Kombinasjonen av klassisk spionasje, cyberangrep, datalekkasjer og målrettet desinformasjon er en overlegen disiplin innen hybrid krigføring. Innbyggerne må være på vakt. For etterretningstjenester, militæret og sikkerhetsbyråer er det et mareritt som ikke ser ut til å forsvinne med det første.

De siste ukene har hemmelige amerikanske dokumenter, hovedsakelig om krigen i Ukraina, blitt publisert på internett. Dette har skapt en bølge av usikkerhet og frykt, og gir en klar indikasjon på at vi befinner oss i en ny æra av krigføring. Det som er farligere enn publisering av ekte hemmelige dokumenter, er deres målrettede blanding med falsk informasjon.

Hvis flere dokumenter dukker opp i løpet av de kommende ukene i samme stil, men med overraskende innhold, vil det være vanskelig å verifisere deres autentisitet. Tvilsomme skøyere på internett kunne ha forfalsket dem, det samme kunne russiske etterretningstjenester. Den amerikanske regjeringen finner det vanskelig å forsvare seg uten å bekrefte ektheten av andre dokumenter i retur.

Denne formen for krigføring er vanskelig å bekjempe, da den ofte er usynlig og vanskelig å spore. Den kan skape kaos og usikkerhet blant befolkningen, samt underminere tilliten til myndighetene og mediene. Alt tyder på at vi vil kunne se flere slike kampanjer i Vesten i løpet av de neste årene. Dette bør politikere, sikkerhetsmyndigheter og media tilpasse seg.

Det er viktig å investere i cybersikkerhet og etterretningskapasitet for å avdekke og motvirke disse truslene. Samtidig må man sikre at informasjon fra offisielle kilder er transparent og pålitelig, slik at innbyggerne kan stole på myndighetene og mediene i krisetider. Men innbyggerne bør også være forberedt, gjennom en skeptisk holdning, årvåkenhet og opplærte medieferdigheter.

Det er viktig at hver enkelt person tar ansvar for å finne og dele korrekt informasjon. Dette inkluderer å oppsøke kilder man stoler på, kritisk vurdere informasjonen man mottar, og ikke spre desinformasjon videre. Til syvende og sist er det viktig å huske at samfunnet står overfor en utfordring som krever innsats på alle nivåer. Hybrid krigføring er ikke bare et problem for militæret og etterretningstjenestene, men for hele befolkningen. Å bygge et robust og motstandsdyktig samfunn er den beste måten å beskytte oss mot de skadelige effektene av desinformasjon og hybrid krigføring. Dette innebærer å fremme åpenhet, demokrati og tillit mellom innbyggerne, mediene og myndighetene, og å arbeide sammen for å sikre en trygg og stabil fremtid.