Jeg heier på alle folks rett til å bygge brygger på egen eiendom

DEBATT: Den vanlige norske families hyttedrøm overskygges i disse dager av sosialistenes trang til å styre våre liv. Sannheten er at de av oss som har hytte eller fritidsbolig, er helt vanlige mennesker som selv er i stand til å velge hva som gir økt livsglede.

Jeg heier på skitrekk i fjellet og brygger i strandsonen fordi det er det som gir oss vanlige folk muligheten til å benytte vår vakre natur.

Pål Morten Borgli Sandnes Frp

Hvis man skulle tro på mediene og sosialistene i SV og MDG, skulle man tro at hytter er noe forferdelige greier som er forbeholdt de superrike toppene i norsk samfunn og næringsliv. Disse misunnelige politikerne på den ytterste venstrefløy fremstiller det som om suksessrike næringslivsledere får spesialbehandling i saker som handler om hytter, naust og brygger.

Jeg vet ikke om sentralstyremedlem i MDG, Jens Ulltveit-Moe, har fått spesialbehandling av sin flotte 30 millioners eiendom på Sørlandet, men i Sandnes kan jeg som leder av hytteforum love at vi både likebehandler og jobber for en fornuftig hyttepolitikk for hele kommunen. Det er helt sikkert kjempehyggelig når Ulltveit-Moe har 130 venner på bursdagsselskap, og jeg tipper de spiser både kjøtt og har gode saker i glasset, og dette bør de jo få lov til i en fri verden. Men virkeligheten er at de aller fleste av oss som har hytte, har fullt hus om vi har 5–6 gjester på middag.

Folk må få lov å lage brygger

Jeg har siden tidlig 2000- tall hatt flere hundre hytteeiere på mitt kontor som har møtt på utfordringer med et byråkrati Norge ikke bør være stolte over. Det er helt vanlige mennesker som har prioritert å nyte sine velfortjente fridager på egen hytte. Da ønsker de selvsagt å gjøre det trivelig og sette sitt eget preg på fritidsboligen. At det er politikere på venstresiden som skal inn og detaljstyre materialvalg, utseende og størrelser på terrasser og brygger, irriterer noen av oss. Derfor er det flott å se det engasjementet som hytteeiere i Sandnes viser.

Sosialistisk venstreparti bruker til stadig ordene «tar seg til rette» når det handler om en terrasse eller et uthus for å lagre noen hagemøbler i, men det er ikke å ta seg til rette om man ønsker å tilpasse seg på egen eiendom. Vi må i større grad respektere den private eiendomsretten og heie på de som ønsker å oppgradere både hytter og tilhørende brygger. Jeg kan forsikre både mediene og de på ytre venstreside at vi i Fremskrittspartiet alltid ønsker at folk skal få lage det trivelig på egen eiendom. Friheten skal strekke seg til der hvor en grunneier reduserer andres frihet. Mediene burde i større grad vært opptatt av den stadige forvitringen som skjer i vårt demokrati, der lokale vedtak altfor ofte blir utfordret av statsforvalter og fylkeskommune.

Det er lov å bruke hodet

Selv om lovverket sier at man kan fremme innsigelse, betyr ikke det at man må fremme innsigelse. For Fremskrittspartiet er det viktig å si ja der man kan. I det ligger det selvsagt også muligheter for å si nei i tilfeller der man ser stor samfunnsmessig skade. I dag ser vi dessverre helt motsatt praktisering i den offentlige forvaltningen. Der det åpenbart er helt fornuftig å si ja, leter man med lupe etter et tynt argument for å si nei. Når vi opplever at fagfolk i den offentlige forvaltningen svarer at det ingenting i veien med brygger, men vi ønsker ikke disse i 100- meters belte ved sjøen, ja da er det forferdelig vanskelig å være hytteeier i Norge.

Jeg vil tro at det er ytterst få som søker om store brygge på hytta si i Hunnedalen, og det vil neppe komme søknad om skitrekk i strandsonen på Bersagel. Jeg heier på skitrekk i fjellet og brygger i strandsonen fordi det er det som gir oss vanlige folk muligheten til å benytte vår vakre natur. Du som hytteeier skal vite at både telefonen og døra er åpen dersom du har meninger og ønsker som handler om hyttepolitikken i Sandnes. Det må være et mål at enda flere som ønsker seg en hytte skal få oppleve en åpen og velvillig kommune som hjelper til med løsninger og fremdrift.