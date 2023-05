Kvernevik i Stavanger, kommune­del uten by­utvikling?

KRONIKK: Det offentlige har ingen kontroll over fremtidig bygging av et lokalsenter i Kvernevik.

Det som skulle vært Kvernevik lokalsenter, er i dag en parkeringsplass.

Christian Møllerop Sunde Hageby Velforening

Ole Theodor Berthelsen Sunde Hageby Velforening

Haakon Totland Nore Sunde B2 Velforening

Terje Grønning BL Sletteberget

For snart 15 år siden ble det avholdt et folkemøte som tok opp det faktum at alle offentlige tjenester ble fjernet fra Kvernevik. Jeg tror at de fleste politiske partier som var til stede denne kvelden, unisont karakteriserte denne saneringen av tilbud som flaut, nedslående og uverdig.

Nå er vi kommet et stykke lenger. Vi har nettopp fått fastleger i Kvernevik. Hurra! De ble fullbooket i løpet av et par dager.

Vi har også fått svømmehall og nytt bydelshus, som allerede er fylt opp med aktiviteter, og det er planlagt oppgradering/ny skole og idrettshall i området. Hurra igjen!

Kvernevik Sunde var tidligere en egen bydel. Etter sammenslåingen med Madla til Madla kommunedel, har de fleste servicetilbud blitt flyttet til Madlakrossen, ca. 6 km fra Kvernevik.

Med 14.000 innbyggere utgjør Kvernevik Sunde ca. 10 prosent av Stavangers befolkning – over 60 prosent av Madla kommunedel.

Det finnes pr. i dag ikke næringsareal i bydelen utover tre mindre nærbutikker.

Det er Aton AS og Kjell Madland

som styrer utviklingen i Kvernevik.

Grusplass i ti år

Etter folkemøtet i 2009 satte kommunen i gang et reguleringsarbeid. Beboere ble tatt med i en positiv prosess, med Kvernevik lokalsenter som resultat, et senter med servicefunksjoner, utvendig torg og forbindelse via grøntareal og gangsti til framtidig bydelshus, svømmehall og kirke.

Men i over ti år har dette kun vært en grusplass med fremmedparkering av busser, lastebiler, trailere, biler og båter.

Området disponeres av Kjell Madlands Aton AS. Han har hatt eierinteresser i området i snart 20 år. I 2014 solgte Stavanger kommune ut sine bygg i området til Aton. I løpet av alle disse årene har ikke noe av det som ble planlagt i reguleringsplanen, blitt realisert.

Madla Handelslag eier tomten vis-à-vis et planlagt lokal senter, på nordsiden av Kvernevikveien. Det er levert inn et forslag om et bygg på 2000 m², fordelt med 50 prosent til en matbutikk og 50 prosent til helsetjenester. Det er også antydet at det kan bygges et tilsvarende bygg som nylig åpnet i Tananger sentrum på 5000 m²

Politisk støttes prosjektet i dag av Ap, FNB og Frp. Men Høyre, KrF, Venstre, Sp, SV, Rødt og MDG har stemt imot. I tillegg har Statsforvalteren, Fylkestinget og fylkeskommunen levert innsigelser.

Følgende argumenter brukes mot dette prosjektet:

Det ligger på feil side av veien. Beboere i Kvernevik må krysse veien gjennom undergang for å komme til butikk og tjenestetilbud. Men er det greit at beboerne på Nore Sunde må krysse veien til butikk eller skole? Det finnes eksempler i de fleste bydeler på at butikk og service ligger på begge sider av trafikkerte veier.

Konkurranse med det eksisterende lokale senteret. Men det er ikke noe eksisterende lokalsenter. Politikere og offentlige instanser bør besøke Kvernevik og med selvsyn se at det ikke gjør det.

Det er satt av 4500 m² til handel og tjenestetilbud i et planlagt lokalsenter. Planarbeidet for Madla vest – derimot – anbefalte ca. 15.000 m² areal til handel og tjenester for 4000 boenheter – på tross av Madla Amfi/Madlakrossen er lokalisert kun ca. 1 km unna.

Er det gjort en tilsvarende markedsundersøkelse for Kvernevik Sunde-området, som i dag har et større befolkningsgrunnlag enn Madla vest?

Et større handels- og tjenestetilbud vil snarere styrke handelen i området enn å utkonkurrere et planlagt lokalsenter. En større andel av behov dekket lokalt – husk «10-minuttersbyen»! – gir mindre handelslekkasje og vil styrke lokale tilbud.

Utenfor politisk kontroll

Det er et tankekors at det drives byutvikling og lages reguleringsplaner for hvordan by og bydeler skal formes i framtiden, uten at reell innflytelse for gjennomføring av reguleringsplaner er til stede.

Verken Stavanger kommune, eller innsigelsespartene Statsforvalteren, fylkeskommunen, fylkesutvalget eller byens politikere har kontroll over tomt eller en eventuell fremtidig bygging av et lokalsenter i Kvernevik.

Det er Aton AS og Kjell Madland som styrer utviklingen i Kvernevik.

Vi håper på det sterkeste at Stavanger kommune legger press på denne grunneieren slik at det planlagte lokalsenteret kan bli realisert, samtidig som andre aktører får mulighet til å realisere næringsbygg som vil styrke tjenestetilbudet i bydelen.

Samme feil igjen

Det har siden tidlig vært kritisert at utbygging i Kvernevik kun har prioritert boligbygging, uten å sørge for tilhørende tjenestetilbud. På folkemøtet i 2009 ble det lovet at dette aldri skulle skje igjen. Vi ser nå at styrende organ og flere av de politiske partiene er i ferd med å gjøre den samme feilen igjen.

Mandag 15. mai vil det på ny bli holdt et åpent folkemøte i Kvernevik bydelshus. Alle nevnte politiske og styrende organer, samt utbyggere, er invitert.

Arealdelen i kommuneplan 2023–2040, som pr. i dag innstiller på avslag på næringsbygg på nordsiden av Kvernevikveien, skal behandles i Stavanger kommunestyre 19. juni. Kvernevik og Sunde skal følge nøye med.