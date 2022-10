Spar kirken for flere kirker!

DEBATT: Kirker i Norge vil gjerne ha både høye dører og vide porter. Kanskje det også er på tide at kirken går ut? Det er trolig en bedre strategi for kirken å bli en del av mangfoldet i frivilligheten, enn alltid å være herrer i egne hus.

Fra her jeg sitter er det 50 meter til Høyland kirke, og 1,5 kilometer til Bogafjell kirke (bildet). Både Austrått og Sørbø kirker er planlagt mindre enn to kilometer herfra. Kan det være nødvendig?

Helge Kristoffersen Sandnes

Kirkevergen i Sandnes tar til orde for at alle i Sandnes skal se kirken som en felles samlingsplass. Jeg tror det er bedre for kirken å delta på mer nøytrale samlingsplasser. Den norske kirke bør være til stede i gater og på torg, hvor alle mennesker treffes.

Jeg er stolt nabo til byens vakreste kirke, Høyland. Den vakre silhuetten til Gand ser jeg hver dag på vei til jobb. Disse skattene er likevel ikke helt praktiske til alt kirkens arbeid. Det er helt betimelig at kirken søker til mer moderne lokaler i 2022. Det er flott at menighetsarbeidet på Sørbø og Iglemyr får bedre lokaler. Jeg vil på det sterkeste advare Den norske kirke i Sandnes mot å bygge nye kirker. Det er ikke i tråd med behovet til menighetene.

Sørbø og Iglemyr har kirkelig arbeid, men ikke kirker. I midlertidige bygg er det god vekst, og det er naturlig å bygge større og mer permanent. Noe av hemmeligheten bak suksessen i disse bydelene er at moderne menighetsarbeid også kan trives i enklere og mer fleksible bygg. Skal arbeidet flyttes over i vigslet bygg, mister Den norske kirke noe viktig. La heller menighetsarbeidet vokse videre slik det er.

Dyrt å bygge mektig

Kirker bygges for de lange linjer og skal stå til Dovre faller. Denne kongstanken har gitt verden noe av det vakreste som finnes av arkitektur. Denne arkitekturen er dessverre ofte svært kostbar å vedlikeholde, også i Sandnes. Rapporten Sandnes kirkelige fellesråd fikk for noen år siden inneholder alvorlige punkter som ennå ikke er tatt hånd om. Rapporten forteller blant annet at også nye kirker er svært dyre å eie, og store rom er kostbare å varme opp. Både Hana og Gand har gjennomgått svært kostbare utbedringer. Å påta seg to nye bygg av samme type er neppe forsvarlig.

Fra her jeg sitter er det 50 meter til Høyland kirke, og 1,5 kilometer til Bogafjell kirke. Både Austrått og Sørbø kirker er planlagt mindre enn to kilometer herfra. Det kan umulig være nødvendig. Romslige flerbrukshus, som også inneholder kirkelige aktiviteter vil tjene byen bedre. På Bogafjell er det prøvd å etablere bydelslokaler inne i kirken. Når aktiviteter der ikke kan være i strid med kirkens grunnsyn, er lokalet neppe åpent for alle. At de nøytrale lokalene kun er en liten del av hele arealet, levner ingen tvil om hva som er viktigst. Men er det virkelig slik at kirka er viktigst i hele Sandnes? Kan ikke kirka noen steder være likeverdig med annen frivillighet?

Gud kan tjenes under uvigslet tak

I Sandnes er et flertall på 60 prosent av innbyggerne medlemmer av Den norske kirke. Rundt halvparten av byens barn og unge døpes og konfirmeres. Pilene peker i retning av at kirkens medlemmer i overskuelig framtid vil være i mindretall. I Oslo stenges kirker og menigheter slås sammen. Når medlemstallene peker i samme retning i Sandnes, vil dette om få år være virkeligheten her. Kirkekontorene vil bli mindre og mindre. Aktiviteten må tilpasses færre medlemmer og mindre aktivitet. Sandnes kirkelige fellesråd har nå et ansvar for å sikre menighetsarbeidet for nye generasjoner. De velger likevel å reise hus som neppe kan driftes.

Kirkens Herre, ba de troende om å gå ut. Menighetene på Sørbø og Austrått bør derfor slå tankene om egne kirker bort. Frivillige og ansatte bør kjempe for gode felles arenaer i bydelene, hvor de selv kan være viktige aktører. Gudstjenester kan også feires under uvigslet tak. Det er uansett aldri lang vei til en kirke i Sandnes.

