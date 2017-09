Smartby er et nytt samlebegrep som omslutter forestillinger og realiteter knyttet til en ønsket utvikling av byer med vektlegging av økonomiske, sosiale og miljømessige verdier i alt som blir gjort og laget. Smartby reflekterer dermed vår sosialdemokratiske tradisjon.

Før

Jeg vokste opp i Sauda i 50-årene. Sauda og andre vannrike byer på Vestlandet var med på etableringer av vannkraft og metallproduksjon. Grunnlaget for denne industrialiseringen var utenlandsk kapital, kompetanse og teknologi kombinert med våre naturressurser, vår arbeidskraft og infrastrukturer. Den videre utviklingen av Sauda og tilsvarende industribyer ble drevet av et samarbeid mellom industri, arbeidstaker organisasjoner og forvaltningen (trepartssamarbeidet).

Trepartssamarbeidet utviklet spesielt felles infrastrukturer og regulering av verdiskapingen i tråd med økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, i samarbeid med internasjonale aktører.

En forutsetning for at trepartssamarbeidet kunne virke og påvirke, var at det kunne skaffe seg felles kunnskap om industri, teknologi, samfunn og forvaltning, som egnet seg til framtidsplanlegging («felles framtidskunnskap», Jan Erik Karlsen UiS).

Nå

Nå er det mangel på felles framtidskunnskap på flere fronter, spesielt innenfor robotisering/digitalisering. Smarte byer engasjerer derfor trepartssamarbeidet ytterligere og trekker inn akademia for å bidra til en ønsket utvikling. Dette smartby-bidraget er inspirert av vår trepartstradisjon for å utvikle felles kunnskap og felles infrastrukturer sammen med internasjonale aktører.

Framover

Hver av oss skaper verdier med vår arbeidskraft, kunnskap og kreativitet. Verdiene skapes både i industrien, forvaltningen og hjemme. Dette er vår største nasjonale ressurs. Denne ressursen kan sikres og forsterkes når alle kan velge å bruke og trener roboter/digitale-systemer og evt. utvikle teknologi til slike systemer.

Slik allmenn bruk krever en regulering og en form for felles infrastrukturer og passe standardisering, spesielt på brukersidene av robotiserte/digitale-systemer, dvs. dokking og kontroll.

Det er gunstig for felles planlegging at roboter/digitale systemer er litt som mennesker, på den måten er de noe kjent i en ellers ukjent framtid. Ytterligere felles, framtidskunnskap kan utvikles effektivt i felles testarenaer for robotiserte/digitale-systemer, både på land og i vann.

Trepartssamarbeidet og akademia kan bruke denne kunnskapen til å påvirke og utvikle robotisering/digitalisering i ønsket retning, spesielt etablering av infrastrukturer og passe standardisering i samarbeid med internasjonale aktører.