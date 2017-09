Jan Høyen etterlyser i sitt leserinnlegg, datert 12.09.2017, at det offentlige tilbyr hentetjeneste for møbler og andre varer som gjenbruksbutikkene ikke får solgt, eventuelt at gjenbruksbutikkene kan levere gratis en årlig mengde til Byttebua til IVAR på Forus.

Det siktes til henteordningen for grovavfall der privathusholdninger kan få hentet inntil 3 kubikkmeter tre ganger i året. Det er ikke IVAR som driver denne ordningen, men enkelte av kommunene på Jæren, deriblant Stavanger og Sandnes.

Blir ulovlig offentlig støtte

Husholdningene betaler for denne tjenesten via renovasjonsgebyret. Kommunene har ikke hjemmel i lovverket til å hente næringsavfall gratis eller å la en slik kostnad innlemmes i renovasjonsgebyret og la husholdningene betale for gildet. Dette vil bli ulovlig offentlig støtte til næringslivet.

I denne sammenheng er gjenbruksbutikkene å definere som næring på lik linje med skoler, barnehager, sykehus og offentlige etater som heller ikke får anledning til å få hentet avfall gratis eller levere det gratis til IVAR.

IVAR er eid av Stavanger, Sandnes og de andre jærkommunene. Byttebua er ikke noe AS, men en integrert del av gjenvinningsstasjonen som IVAR driver på vegne av kommunene. Ting levert inn til Byttebua er således ting levert til gjenvinngsstasjonen. Samme økonomiske prinsipp gjelder således også for gjenvinningsstasjonen og Byttebua. IVAR har ikke lov til å ta i mot næringsavfall under kostpris og la husholdningene betale for dette. Når husholdningene betaler kr 125,- per kubikk for leveranse til gjenvinningsstasjonen, dekker dette kun 1/3 av IVAR sine kostnader. Resten betaler husholdningene via renovasjonsgebyret. Dette er årsaken til at næringslivet betaler ca. tre ganger mer, kr 325,- per kubikk.

Meningen med Byttebua er å motta brukbare ting som ellers hadde blitt kastet i containerne på gjenvinningsstasjonen. Vårt mål er å redusere mengden avfall i samfunnet og tilrettelegge for et gjenbruksalternativ når kundene leverer avfall til oss.

Gunstig ordning

For gjenbruksbutikkene i regionen har vi derfor laget en gunstig ordning der brukbare møbler og andre varer kan leveres til Byttebua til kostpris. Både Fretex, NMS Gjenbruk og NLM Gjenbruk benytter seg i dag av denne ordningen i egen avtale med IVAR.

Gjenbruksbutikken hvor Jan Høyen arbeider frivillig, må gjerne ta kontakt og få samme tilbud. Ordningen gjelder alle gjenbruksbutikker i IVAR-regionen.