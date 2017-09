Adm. direktør Harald Minge er i et innlegg i Aftenbladet (6. sept) ute etter å befeste Næringsforeningens posisjon som regionens ørnerede. Han ønsker å vise Næringsforeningens politiske ansikt, og mener han er i posisjon til å levere 15 krav til de nå valgte politikerne.

Sitter i styret

Problemet er imidlertid ikke adm. direktør Minge. Viktigere er det at en av de som har ansvar for denne politikken, er Marit Boyesen, som samtidig er rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS). Som rektor skal hun også representere UiS’ faglige profil. Det mener hun øyensynlig at hun gjør best ved samtidig å fremme Næringsforeningas politikk. Hun sitter nemlig i styret i Næringsforeningen.

Ett av kravene Boyesen og Minge leverer til politikerne, er at Lofoten og Vesterålen skal åpnes for konsekvensutredning. De risikerer gjerne denne evighetsmaskinen som har levert viktig protein til Europa i århundrer, uten at vi har pløyd en meter, uten at vi har sådd et korn.

Ofrer gjerne villfisken

Videre har sikkert både Boyesen og direktør Minge hørt rapportene om villfiskens problemer i Ryfylkebassenget. Om små sjøørret som vender tilbake til næringsfattige elver flere måneder før den skal fordi den ikke klarer lusetrykket i fjordene. Denne villfisken vil rektor Boyesen gjerne ofre ved å kreve at «Rogaland må tildeles flere oppdrettskonsesjoner».

Rektor Boyesen ønsker øyensynlig ikke å velge om hun representerer Næringsforeningen eller UiS’ faglige profil. Spørsmålet blir da hva de ansatte som ikke vil vedkjenne seg Næringsforeningens politikk, skal gjøre? Et alternativ kan være å stryke UiS-logoen fra alt arbeidet en gjør som presenteres eksternt, men det letteste vil helt klart være om Boyesen bestemte seg for å være rektor.