På tide med medisinstudier ved UiS!

DEBATT: Frp vil fortsette kampen for medisinstudier ved UiS etter valget.

– Vi vet at Norge bare utdanner halvparten av legene vi trenger, resten må ta sin utdanning i utlandet, vi mener det er galt, skriver Roy Steffensen. Foto: Carina Johansen

Roy Steffensen Stortingsrepresentant, leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité (Frp)

I VG 21. juli kunne vi lese at poenggrensen for å begynne på medisinstudiene øker nok en gang. Saken er illustrert med Fride Lomeland Waldow (18) som gikk ut av videregående skole med et imponerende snitt på 60,3 studiepoeng, men altså ikke nok til å komme inn på medisinstudier. Snittet for å komme inn har økt til 60,5, mot 57,8 for sju år siden. Samtidig vet vi at Norge utdanner bare halvparten av legene vi trenger, resten må ta sin utdanning i utlandet. Frp mener det er galt at et land som Norge skal basere seg på andre lands utdanningskapasitet, og derfor har vi over tid jobbet for at UiS skal få tilby medisinstudier.

I 2018 gikk H, Frp, KrF og V sammen og bevilget penger til å utrede muligheten for flere studieplasser i medisin, samt flere studiesteder deriblant UiS. Grimstad-utvalget ble satt ned, og rapporten de kom med konkluderte med at en større del av norske leger skal utdannes i Norge. Halve utvalget mente i tillegg at flere enn dagens fire universiteter kan tilby medisinutdanning.

Vi var i fjor med på å øke antall studieplasser med 80 i året. På vårt landsmøte i fjor høst fikk Stavanger Frp stort flertall for å endre på den såkalte gradsforskriften, slik at flere studiesteder kan få utdanne leger, advokater, psykologer og prester. Videre foreslo Frp i vårt alternative statsbudsjett for 2021 å øke antall studieplasser innen medisin med ytterligere 250 flere i året.

Tomme lovnader

Like før sommeren fremmet vi to forslag, ett som åpnet opp for at de universitetene som ønsker å tilby medisinstudier skal få lov, og et annet mer innsnevret, som kun ga Universitet i Stavanger denne rettigheten. Frp antok at det ville være et stort flertall på Stortinget for det siste, all den tid det har vært full enighet på Rogalandsbenken om dette siden jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013. Dessverre viste det seg at de andre partiene har kommet med tomme lovnader og ikke hatt dekning for sine fagre løfter. Spesielt Ap har vært flittig på både sosiale medier og i Aftenbladet med å støtte medisinutdanning ved Stavanger, men når det skulle avgjøres ved votering i Stortinget var det til slutt kun Frp som stemte for. Alle de andre partiene ønsket mer utredning.

Grundig faglig vurdert

Regionen vår er overmoden for dette. Det er ledig medisinsk kompetanse ved UiS, og i primær- og spesialisthelsetjenesten. Studiemodellen som er ønsket av universitetet, har fått gode tilbakemeldinger og har blitt grundig faglig vurdert. Regionen vår har med andre alt vi trenger, vi har infrastrukturen, pågangsmotet og regionen vår er i tillegg også klar med penger til oppstarten.

Det eneste vi ikke har er tøffe nok stortingspolitikere på Rogalandsbenken som kan få gjennomslag i egne partier for viktige saker for fylket vårt. Det får man heldigvis muligheten til å gjøre noe med i september.

Frp mener det er galt at et land som Norge skal basere seg på andre lands utdanningskapasitet

