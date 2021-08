Hvorfor var det viktig å hjelpe i fjor, men ikke i år?

DEBATT: I dag er jeg ganske frustrert, etter at kommunen har bestemt å åpne Vågen for biltrafikk to uker tidligere enn i fjor.

Daniel Svela i restauranten og nattklubben Backstage/Yank’s på Skagenkaien i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Daniel Svela Utelivsaktør og vararepresentant i Stavanger kommunestyre (Ap)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vågen pleier å være sommerstengt fra rundt skoleslutt til skolestart. Når veien stenger, får utestedene langs denne stripen fire ekstra meter å servere på. Under normale omstendigheter er det bare et veldig fornøyelig sommergode. Mer fest, mer sol, mer løye.

Nå under strenge smittevernstiltak og regler, er hver stol mer som en livline. Natt til mandag gikk uteserveringen på Backstage/Yank’s fra 48 til 36 stoler. 12 stoler er ikke all verdens, men i disse tider har vi svært lite å miste.

Til tider beinhardt

Utelivsbransjen er vant til små marginer og turbulente sesongsvingninger. Med smittevernstiltakene vi har i dag, er det rett og slett beinhardt til tider.

Det verste med at veien stenger nå, er at det er umulig for meg å forstå hvorfor. (Der er så lite trafikk om dagen at noen lokalpolitikere har blitt så miljøsvimle at de tenker det er lurt å stenge Byhaugtunnelen for biltrafikk, for de 18 syklistene som skal trø fra Tasta til Madla.)

I fjor utsatte kommunen åpningen for å hjelpe oss i Vågen. De skulle egentlig stenge veien fram til julen 2020, men på grunn av at Bergelandstunnelen stengte, så gikk ikke det. Det er forståelig.

Men nå, i de to siste ukene av sommerferien, med åpen Bergelandstunnel og rekordliten trafikk, så forstår jeg absolutt ikke hvorfor Vågen skal åpne. Det kjennes unødvendig, og er beint fram provoserende. Hvorfor var det viktig å hjelpe i fjor, men ikke i år? Hva er nytt?

Frode Myrhol (FNB) argumenterte i Aftenbladet for at stengt vei gjør det lettere å drive godt smittevern, da spesielt i disse etter hvert sagnomsuste køene i Vågen. Men motargumentet her var at en ikke kunne bruke dette argumentet, siden smittetallene nå er så lave.

Selv om smittetallene er lave, må vi passe på meteren. Sprite bord. Registrere alle gjester. Kjefte på folk som klemmer. Og i hvert fall på de som danser.

Provoserer

Det er ikke den største saken i verden dette. Men det provoserer. All hjelp settes pris på, lave smittetall eller ei. Dette føles mer som å bli tråkket på. I år er året kommunen velger å åpne Vågen tidligere enn noensinne.

Forstå det den som kan.

Nå under strenge smittevernstiltak og regler, er hver stol mer som en livline.