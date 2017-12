Omsorgsplanen for Sandnes «En god hverdag for alle», avdekket at vi nå mangler et ledd i boligkjeden for brukere med helse og omsorgsbehov. Boligkjeden kan deles inn i tre nivå:

Egne boliger/leiligheter med hjemmebaserte tjenester. Omsorgsboliger med bemanning det meste av døgnet, der de fleste tjenester ytes av ansatte i omsorgsboligen. Dette gjelder både tilbud for eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne. Institusjoner/sykehjem.

Håper å få med hele bystyret

Det er boformen i alternativ to som mangler i Sandnes. Vi har Huset Vårt Bo- og Servicesenteret med sine 23 serviceleiligheter og bofellesskap for seks personer, men vi trenger mer. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi har derfor et forslag som vi håper vi får hele bystyret med oss på.

Vi har kalt det «Besteforeldreinitiativ 1» for å utnytte samme positive spleiselag-effekt som «Foreldreinitiativ 1 og 2» har hatt for å skaffe boliger til personer med nedsatt funksjonsevne i Sandnes. Og det gleder oss at også «Foreldreinitiativ 3» er i ferd med å bli en realitet.

Vil bli mange flere

Fremtidens eldre vil være helt annerledes enn tidligere generasjoner. For det første vil de bli veldig mange flere som følge av bedre livsvilkår og medisinsk utvikling i samfunnet. Pensjonstiden vil være mye lenger enn tidligere. Enkelte vil komme til å ha en pensjonstid på langt over 30 år. Det er veldig lang tid, og det sier seg selv at innenfor denne tidsrammen vil mennesker gå gjennom forskjellige faser hvor behovet for omsorg og pleie vil variere sterkt. For oss er det viktig at uansett hvilket pleie- og omsorgstilbud du velger, så skal det være et sted hvor livskvalitet og gleden skal dyrkes. Til siste stund.

Vi var en delegasjon fra Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg Høyre på studietur til Oslo hvor vi blant annet besøkte Kampen Omsorg +. Kampen Omsorg + består av 91 leiligheter for personer over 67 år med behov for egnet bolig. Leilighetene ligger i tilknytning til store fellesrom til bruk for sosialt samvær. Kirkens Bymisjon driver servicetjenestene der. Huset ligger ved Kampens gamle trehusbebyggelse, og fra takterrassen ses soloppgang over Ekeberg og solnedgang over Oslofjorden. Her leier du din egen umøblerte leilighet som består av stue med kjøkkendel, soverom, gang, stort bad og veranda. Du er din egen herre, men huset er betjent med husvert hele døgnet. Noen leiligheter er i størrelse tilpasset par. Teknologi er en integrert del av bo- og tjenestetilbudet, som også innbefatter et rikt kulturprogram for gode opplevelser og begeistring.

Hygge mellom generasjonene

Da vi besøkte stedet fikk vi omvisning i de flotte fellesarealene hvor det var både arbeidsstuer, trimrom og kafé. På kafeen var det mange barnevogner i tillegg til rullatorene. Det viste seg at de øvrige beboerne i nærområdet også brukte kafeen flittig til hygge mellom generasjonene.

Det er noe sånt vi ønsker oss i Sandnes. Det å utnytte samhandlingen mellom det private, det ideelle og det offentlige, tror vi vil gi et flott løft i å finne løsninger på de store omsorgsoppgavene vi står ovenfor i nær fremtid. Derfor legger vi frem et forslag om denne typen seniorboliger i økonomiplanen som skal opp i Sandnes bystyre 11. desember.