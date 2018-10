Aftenbladet gir unyanserte, forvirrende energitall

«Fornybar også ned», lød den siste kapitteloverskriften i journalist Tor Dagfinn Dommersnes’, for øvrig interessante artikkel 8.10., om at Equinor skaffer seg milliardlån til tross for at investorer vraker olje og gass. Han refererte til International Energy Agency (IEA) sin 2017 rapport om investeringene i fornybar energi og feiltolket derved IEA sine data eller brakte bare videre en annen journalist sin tidligere feiltolkning, men uten å sjekke fakta. Leseren får derved et litt skjevt inntrykk når siste kapittel i artikkelen slår fast at veksten kan være over for fornybar energi.

Solenergi står for mer enn halvparten av siste års kapasitetsvekst.

Ikke særlig eksakt

Men dette er ikke særlig eksakt. Hvis en leser IEA-rapporten ser en at IEA – i motsetning til mange andre analytikere – inkluderer vannkraft som fornybar energi og sauser denne energikilden sammen med fornybar energi som sol og vind. I Norge skiller vi derimot dette terminologisk mellom fornybar energi (inkludert vannkraft) og ny fornybare energi (sol, vind, bio, geotermisk m.m).

IEA har for øvrig selv ved flere anledninger, basert på sin egen rapport, gitt inntrykk av at investeringene i fornybar energi stoppet å vokse i 2017. At journalister derved også går seg vill i terminologien, er ikke rart. Det som fremgår ved nærmere lesning av IEA-rapporten, er imidlertid at det var investeringene i vannkraft som falt i 2017. Men både vind- og solenergi fortsatte sin investeringsvekst!

Unyansert

Dette er en viktig nyanse, fordi leseren kan trekke to vidt forskjellige inntrykk ut av dette avhengig av om man gir feilaktige opplysninger bygget på feiltolkning av IEA sine data – slik Dommersnes gjør, eller om man faktisk gjengir det som bakgrunnsmaterialet til IEA viser. Andre medier med egne fornybarenergi-medarbeidere som Financial Times, The Guardian og New York Times har alle nyansert dette og kommunisert det riktig, men Aftenbladet som er regionavis i en oljehovedstad, i et område hvor en av verdens største oljeeksportører Equinor har sin base, leverer unyanserte, forvirrende IEA-tall.

Hvorfor faller vannkraften? Den faller fordi det er mindre tilgang til mulige vannkraftprosjekter som lar seg utvikle raskt og rimelig. Skalaen er enorm, utbygginger tar lang tid og er lite fleksible.

Lar seg utvikle raskt

Hvorfor vokser sol og vind? Fordi disse energikildene lar seg utvikle raskt og etterhvert rimelig. De gir god sikker avkastning og de passer godt inn i kampen for å redusere klimagassutslippene globalt. Solenergi står for mer enn halvparten av siste års kapasitetsvekst. Prisen per kWp levert solenergi har falt til en hundredel på 30 år fra 1977 til 2007) og fallet fortsetter. Utbyggingen av ny fornybar energi på global basis har vokst med 50 prosent på bare tre år - mellom 2014 og 2017. Utbyggingskostnaden for sol og vind har falt med en tredjedel bare det siste tiåret fra 2008 til 2018. Når Dommersnes konkluderer artikkelen med at «Investeringene i fornybar energi isolert, altså solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi og bølgekraft, gikk ned med sju prosent», så unnlater han å opplyse om at nedgangen skyldes fall i vannkraft-investeringene – og ikke i sol og vind!