Etter å ha lest Marie Ljones Brekke sitt innlegg i Aftenbladet 24. oktober blir jeg sittende å tenke: Er dette noe å svare på offentlig? Å fortsette kampen i mediene fram til 2. november er det ok?

Aldri vært med på noe lignende

Marie L. Brekke tilhører den vinnende part i Rogaland. På tross av det fortsetter hun å kjempe mot partilederen og for statsministeren. Etter 40 års medlemskap i KrF har jeg ikke vært med på noe lignende. Vi har hatt mange partiledere i denne tiden. Ikke alle har jeg alltid vært enig i, men alltid vært lojal mot dem.

Jeg skal ikke her gå inn i alle de kommentarene Brekke har om det positive hun fremhever ved å gå inn i en mørkeblå regjering og det negative med en evt. Ap/Sp regjering. Bare si at det er like lett å finne gode argumenter i begge leirer. Landsstyret har enstemmig staket ut kursen videre for KrF.

NRK har analysert vedtaket og sett på hvor KrF har størst mulighet for å få gjennomslag. Konklusjonen er klar: KrF har mer å hente ved å gå til venstre. Hva er det som er nytt nå og gjør noen glade og andre redde? Jo, at KrF som alltid har sagt at de er et sentrumsparti som kan samarbeide til begge kanter, nå våger å forsøke det de aldri har gjort før. Bare for gøy? Nei, men fordi fem års fredning av en Frp/H-regjering har sendt oss under sperregrensen.

Vi må tenke nytt

Så har partilederen (og mange med ham) sett: Vi må tenke nytt. Vi må forsøke en ny vei. De aller fleste syntes talen hans var kjempegod. Noen ble redde for konklusjonen. Derfor er vi der vi er i dag. Men skal KrF bestå, må alle i tenkeboksen: Vil vi gjøre vårt til at 2. november ikke skal splitte oss? Uansett resultat : Gi den tapende part tid til å være frustrert og trist. Noe annet er bare å hoppe over en vesentlig ting.