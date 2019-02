Ikke tøft å drite ut damer, Tommy Stoltenberg!

Jeg har sett politibetjent Stoltenbergs 20 år gamle skoleforestilling, «Ikke tøft å være død», veldig mange ganger. Forestillingen har et like viktig og aktuelt innhold i dag som den hadde i 1998: trafikksikkerhet. Stoltenbergs brennende engasjement for trygghet på veiene er beundringsverdig, og forhåpentligvis tar mange med seg lærdommen hans når de forlater forestillingen.

Sexistiske vitser

Men jeg, og mange med meg, reagerer sterkt på en 1998-innpakning som allerede da hadde gått ut på dato. Den står ikke bare i sterk kontrast til det skolen ønsker å formidle mht. til diskriminerende og stigmatiserende språkbruk, men den har heller ikke fått med seg at det i 2019 er andre holdninger til både menn og kvinner enn det var på 1950-tallet. «Jeg er ikke mannssjåvinist», sier Stoltenberg, mellom tiradene av sexistiske vitser, på samme måten som noen kan si «jeg er ikke rasist, men...» før de kommer med rasistiske utsagn.

I Tommy Stoltenbergs forestilling latterliggjøres kvinner og mødre over en lav sko; all «humoren» bygger på harselering med kvinnelige sjåfører. Kvinner kan ikke lukeparkere eller rygge, og de skjelver av skrekk når de møter politiet. Og hvor dumme er egentlig kvinner? I følge Tommy Stoltenberg tror de at en cellevogn er en vogn som selger noe.

Bytt ut ordene «kvinner/mødre» i utsagnene hans, og erstatt dem med homo, same, flyktning, afrikaner eller hva som helst annet. Det ville aldri blitt akseptert.

Tommy Stoltenberg driver også gjøn med eldre (selvsagt en kvinne), kommer med utbrudd som: «Kjører som et gammelt kvinnfolk», og forteller guttene at hvis de kommer på en fest der det bare er stygge jenter, så kan de bare drikke litt, for da blir alle jenter pene (men de må huske å ikke kjøre moped etterpå).

Lett nervøse

I tillegg stigmatiseres mannlige sjåfører som bannende bøller, som viser fingeren til alle som kommer i veien for dem, og skjeller dem ut. Fedre er selvsikre og skrytende sjåfører, mødre forsiktige, lett nervøse og innser sine mange feil.

Tommy Stoltenberg mener også at siden jenter stort sett er fornuftige i forhold til trafikk, er det egentlig deres ansvar å holde guttene på matta når disse tråkker vel hardt på gasspedalen. Hva med å påpeke at guttene skal ta dette ansvaret helt og holdent selv?

Hele opplegget er stigmatiserende i forhold til begge kjønn, det er 50-talls mannssjåvinisme på sitt verste, og direkte pinlig.

At mange ler, skyldes selvsagt at det fremdeles er en lav terskel for å drite ut kvinner og gjøre seg morsom på deres bekostning. Men dette burde ikke legitimeres av en representant fra politiet!

Liten motforestilling

Dette bare som en liten motforestilling til det glansbildet Stavanger Aftenblad tegnet. Tommy Stoltenberg representerer dessverre den macho-kulturen han selv sier ikke finnes i politiet lenger.