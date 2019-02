31. januar 2019 kunne byens befolkning ta det nye rådhuset i Sandnes i øyesyn. Basert på tilbakemeldingene under åpningen var mange imponert over hvor bra det er blitt. Dette til tross for at kostnaden ikke har vært ekstravagant.

Viktig bygg

Rådhuset er et svært viktig bygg i en kommune. Det er symbolet og stedet for folkestyret og demokrati. Her skal små og store beslutninger om og for kommunens innbyggere fattes i mange år fremover. Det er derfor viktig å ha et rådhus som legger til rette for og inviterer til at byens befolkning tar del i beslutningene. Både gjennom at det skal være lett å komme i dialog med administrasjonen og politikere, og det skal være lett og behagelig å være tilhører til f.eks. bystyrets møter.

For de ansatte som har arbeidet i det gamle rådhuset er det nye rådhuset en betydelig forbedring. Det gamle rådhuset har klare utfordringer med mangel på fungerende ventilasjon, store temperatursvingninger og udelikate toalettfasiliteter for å nevne noe. Nytt rådhus har selvsagt alle disse forholdene i orden og tilbyr gode, moderne kontorfasiliteter.

Dårlig stand

Jeg registrerer i avisene kommentarfelt og på Facebook at noen er kritiske til å bruke penger på et nytt rådhus. Det har jeg forståelse for om man ikke kjenner bakgrunnen for at kommunen bygger nytt rådhus. Som nevnt er det gamle rådhuset i dårlig stand, det hadde ikke vært mulig å fortsette å bruke det uten betydelige oppgraderinger. Nytt rådhus vil medføre lavere kostnader til energi. Vi får samlet flere ansatte enn på dagens rådhus, slik at vi reduserer kommunens kostnader til leie av lokaler. Samlet sett er det bedre økonomi for kommunen å bygge nytt rådhus enn det hadde vært å bygge om eksisterende rådhus.

Samme uken som rådhuset åpnet, kom Høyre med et forslag om å selge rådhuset og leie det tilbake. Dette har blitt vurdert i flere omganger tidligere. Og rådene fra blant annet Ernst & Young, KS og Deloitte har vært svært tydelige på eie selv er rimeligere og bedre enn å leie. Det gir ikke mening å leie fremfor å eie noe man skal bruke i mange tiår fremover. Kommunen får svært gode rentebetingelser på lånene sine i bankene, så det vil enten bli en større kostnad for kommunen eller en dårlig investering for pensjonskassen.

Høyt under taket

I sin tale ved åpningen av rådhuset trakk ordføreren frem at i rådhuset skal det være høyt under taket, både fysisk og for gode debatter. Rådhuset skal bli et levende sentrum for folkestyret.