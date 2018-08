I Norge er det slik at vi betaler skatt, med eller uten glede, i bevisstheten om at pengene går til formål vi alle har nytte av, som politi, helsevesen, skoler mm.

Skal ikke skattene dekke utgifter til veiene?

Grepet om seg

Jeg tenker meg at en gang har en liten øykommune funnet på at en bro kunne finansieres av kommunens innbyggere selv hvis staten ikke så seg i stand til det. Siden har ideen grepet om seg. Nå er bilistene blitt en egen gruppe som selv må finansiere veiene de skal bruke. Er det rimelig at mennesker som ikke har bil, skal være med til å betale for luksuskjøring? Tanken er fristende: Man skal selv betale de goder man vil ha. Dog, man skal tenke seg om. Vil man at det skal være slik at bare de som benytter seg av helsevesenet, de syke, selv skal betale for hele helsevesenet? Skal bare de kriminelle betale for fengslene osv.?

Skal ikke skattene dekke utgifter til veiene? Er det ikke politikernes manglende vilje til å øke skattene av frykt for ikke å bli gjenvalgt, som er årsaken til dette med bomveier?

Nå har politikerne også fått hjelp av miljøbølgen, men i Stavanger er det ikke noe rushtidsproblem. NOx-utslippet er bare et problem i Oslo og Bergen. I Stavanger hvor det er helt andre klimatiske forhold, er det ikke behov for NOx-argumentasjon for å innføre rushtidsavgift.

Holde seg i ro hjemme

Man leser også med forundring at nå skal man gå og sykle, ikke bruke bil. Dette gjelder også for gamle mennesker. Selv om mange gamle er spreke, er det nok bare et lite mindretall som er i stand til å sykle eller gå lengre strekninger, de får da holde seg i ro hjemme og ikke farte rundt i bil til ingen nytte.

Når man ser den solide oppslutning det har vært om bomprotestene, bør politikerne absolutt revurdere sitt standpunkt nøye.