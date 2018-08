En av årsakene til utbruddet av første verdenskrig var at generaler og politiske ledere på begge sider mente at nå har vi skaffet så effektive våpen at det er på høy tid å bruke dem. Våpenprodusentene jublet. Millioner døde i krigen. Europa lå i ruiner. Andre verdenskrig var en fortsettelse av den første.

Falske fiendebilder

I dag foregår den største militære opprustning siden den kalde krigen. Ordet nedrustning er gått av mote, og ropet om modernisering av forsvaret overdøver alt og alle. Det er forstemmende at størsteparten av massemediene, militære ledere og såkalte ansvarlige politikere, i Natolandene som i Russland, bidrar til å skape falske fiendebilder av hverandre.

Helsinkimøtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin framstilles som en fiasko og en fare for verdensfreden. Men på pressekonferansen etter møtet sa de begge at våre to land har gjort mange feil, men nå er vi begge innstilte på å se framover, og vi skal snakke mer sammen om forsoning og atomnedrustning. Uansett hva man måtte mene om Trump og Putin, er det positivt at de endelig tar til vettet og vil møtes på ny for å snakke og nedrustning. Som kjent har Russland og USA 90 prosent av verdens atomvåpen, nok til å utslette hverandre og oss alle.

Angela Merkel – kanskje den fornuftigste statslederen i Europa – sier at møtet mellom Trump og Putin kan bli første steg til forsoning og nedrustning. Hun overser at Trump skal ha fornærmet henne. Hun er glad for at Trump vil invitere Putin til Washington.

Nedrustning i stedet for opprustning betyr at Nato landene nødvendigvis ikke trenger å øke forsvarsutgiftene med to prosent av BNP. For Norge vil 2 prosent av BNP bety en økning av forsvarsbudsjettet med 25 prosent, opp til 80 milliarder i året. For Tyskland vil økningen være mange ganger større. Ikke å undres over at Merkel setter stor pris på at Trump og Putin skal ha flere møter om nedrustning. Historien om tysk opprustning er skremmende. Hva skjer om Merkel blir erstattet av sine krigerske politiske motstandere fra ytre, grumsete høyre?

Norge har generalsekretæren i Nato. Kan noen oppfordre han til å bidra til at Nato går i dialog med Russland om atomnedrustning?

Kan spare mange penger

Norge kan la være å kjøpe hele 52 nye F 35 super kampfly til 168 milliarder. Norge og Nato kan spare store penger på å avlyse planlagt militærøvelse til høsten nord i Norge og i Østersjøen. Det er den største militærøvelsen rettet mot Russland etter den kalde krigen. Motytelsen fra Russland kunne være redusert russisk militær aktivitet i samme områder.

Både USA og Russland har egeninteresse av nedrustning. Begge landene har millioner av innbyggere som lever under fattigdomsgrensa. Alle har interesse av å bruke milliardene som går til opprustning og krig til bekjempelse av fattigdom og nød, og til klimatiltak før flom og/eller tørke gjør store deler av kloden ubeboelig.