Takk for gode ord om Forsand, Borgli!

Forsand er en kommune med gode verdier, flotte mennesker og enestående natur. Samtidig har vi utfordringer som uroer meg. Folketallet synker, veksten har stagnert og stemningen er ofte preget av mismot. Vi har god nærbutikk, flott barnehage og kostbar omsorg for trengende.

Det er vanskelig å sette fingeren på hva som er galt, derfor gjorde det godt å bli forsikret om at Borgli, i sammenheng med sammenslåingen av Sandnes og Forsand kommuner, er optimistisk med tanke på folkevekst også i Forsand, og jeg liker at han i et innlegg 15. desember skriver: «[...] og det kan fort bli bra.»

Det gjør også godt å lese at han har stor forståelse for de ulike følelsene som familier i Forsand kjenner på i prosessen med kommunesammenslåingen. Det er vondt for den som opplever at sammenslåingen det siste året gir så utfordrende arbeidssituasjonen at det ender i sykemelding. Det er nok heller ikke bare lett for de som har sagt opp sine stillinger, eller pensjonerer seg før planlagt, på grunn av sammenslåingen med Sandnes. La oss håpe at de har det bra, og opplever omsorgen fra Borgli med flere.

Elever som mangler

For få år siden hadde skolen vår 200 elever, nå har den 180. Etter juleferien er det 178. Til høsten vil det, så vidt jeg vet, gå 171 elever på Forsand skule. Elevtallet i ei lita bygd varierer, fødselstallet svinger og folk flytter. I tillegg «mangler» skolen i Forsand dessverre 17 elever. Dette er barn og unge som skulle gått her, men som har valgt å bytte skole.

De fleste av disse går på den kristne privatskolen på Jørpeland, og de fleste forlot skolen i Forsand i en tid med betydelig uro på skolen. Alvorlig mobbing har vært et problem ved Forsand skule i ti-år.

En annen utfordring har vært dårlig hjem-skole-samarbeid, noe som også ble slått fast i en rapport fra Rogaland Revisjon IKS i år.

Heldigvis overtok Sandnes ansvaret for Forsand skule allerede sommeren 2017. Jeg håper virkelig dette hjelper, og er sikker på at jeg har Borgli med meg på at det optimale ville være at alle elevene som sokner til skolen vår får slik trivsel og læring her, at de kan fortsette på skolen vår. Skolebytte er tøft. Derfor ser jeg frem til at Sandnes kommer ytterligere på banen for å bidra til å styrke Forsand skule.

For ordens skyld: Jeg har selv en elev i 9. klasse på Jørpeland ungdomsskole. Hun ble flyttet fra Forsand skule for to år siden. Da hun byttet skole, var det 24 elever i klassen. Ved oppstart etter sommeren et halvt år senere, var elevtallet redusert med én tredel. I små grupper gjør det store utslag når åtte elever velger å gå over til en skole i en annen kommune. Heldigvis ble det, så vidt jeg vet, en positiv prosess for elevene. Min 9.-klassing har det i hvert fall utmerket på Jørpeland ungdomsskole, noe vi er svært takknemlige for.

Borgli beroliger

Tilbake til Borgli. Når han videre skriver at han med hånden på hjertet lover at for ham og de i Sandnes, handler dette om å ta menneskene og de tjenestene kommunen skal levere på alvor, blir jeg ytterligere beroliget. Det er, som han helt sikkert kjenner til i og med at han har en sentral rolle i fellesnemda og leder gruppen for lokaldemokrati, betydelig uro i Forsand. Blant annet er det utfordrende å vente på å få vite hva som skjer med tjenester som PPT og tannlege. I «uminnelige» tider har vi kjørt barna våre til tannlegen på Jørpeland. Nå vet vi ikke hvor vi skal kjøre dem. Det visste dessverre ikke rådmannen i Forsand heller da han ble spurt på møte i kontrollutvalget i midten av desember.

Midt-Ryfylke PPT [som dekker Strand, Forsand, Hjelmeland, Finnøy; red.mrk.] har gitt et trygt og solid tilbud til barna våre så lenge jeg kan huske. Nå vet vi at dette skal opphøre om noen måneder, men vi vet ikke hva som da skal skje [Forsand har sagt opp avtalen med Midt-Ryfylke PPT fra 1.8.2019, mens sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes først skjer fem måneder senere, fra 1.1.2020; red.mrk.].

Forutsigbarhet er som kjent forutsetning for trygghet. Også derfor er det godt å bli beroliget av Borgli når han understreker at han er opptatt av å ivareta tilbudene i Forsand, særlig for barna som skal vokse opp i trygge omgivelser. Jeg håper det betyr at vi snart får vite hvordan PPT-overføringen skal gjennomføres, og når arbeidet starter. Det ville nok hjelpe dem som er urolige i dag.

Jeg setter også pris på å vite at en mann som viser slik tydelig omsorg, har ansvaret for gruppen lokaldemokrati, og jeg gleder meg til å se hva denne skal bidra med. Heldigvis kan det fort bli bra, bare vi får de rette folka på banen.