Regner vi med syklistene?

Jeg trodde at vi registrerte alle trafikkulykker med personskade. Men nei, bare hvis det er en bil involvert. Hvis en syklist kolliderer med en annen, en vegg eller fotgjenger, eller bare velter – da blir det ikke registrert.

Kan ikke fortsette

Dermed registrerer vi heller ikke økning i faktisk antall syklistskader når veiene eller transportmønstrene endres. Slik kan vi ikke fortsette. Ulykkesrisikoen for syklende må tas hensyn til når vi beregner samfunnsnytten av endringer.

Legevakten i Oslo kartla alle sykkelskadene de fikk inn i 2014. Av over 2000 skadde syklister var de aller fleste skadet i eneulykker. Bare 300 av syklistene hadde kollidert med en bil eller en fotgjenger. Om lag 150 av de 2000 hadde vært i kollisjon med en bil og kan derfor være blitt registrert av politiet. Minst 1800 av de skadde er uregistrert.

Det betyr at vi verken vet hvor mange syklister som faktisk blir «middels» skadet, eller hvordan utviklingen blir når vi oppmuntrer folk til å sykle mer.

Flere syklister, flere skader

Men vi vet at antall syklister som er hardt skadd eller drept, har økt kraftig i storbyene. Vegvesenet har sammenlignet tallene for to fireårsperioder. Årene 2004-2007 var det 146 hardt skadde og drepte, mens tallet for 2014-2017 var 242 hardt skadde og drepte syklister i storbyområdene.

Før jul økte antall syklister som passerte Stavangers sykkeltellepunkter med 65 prosent, sammenlignet med året før. Mange av disse er temmelig uerfarne. Det er sannsynlig at antall skadde syklister har økt en hel del, men ingen vet hvor mye, hvor eller hvordan.

I Stavanger gjøres det mye for å lage bedre sykkelveier og øke sikkerheten for syklister. Den foreliggende sykkelstrategien er veldig bra. Men hvor er syklistene når man beregner samfunnsnytten av store nye vei- og tunnelprosjekter, bomringer, og endringer i transportmønstrene?

Samfunnskost ved skade

Samfunnsverdien av endringer i veinettet beregnes blant annet ut fra endringer i antall skadede. I tillegg kalkulerer man innsparinger i tid når bilister får kortere vei eller slipper å sitte i kø. For samfunnet kan en skade medføre medisinsk behandling, tapt arbeidsinnsats, materielle kostnader og ulike trygdeytelser. I tillegg kommer selvsagt de store menneskelige kostnadene når noen blir skadet eller dør i trafikken. Det finnes tall: F.eks. er en lettere personskade beregnet til å koste 614.000 kr, en hardt skadet 10,6 millioner, og et dødsfall 30,2 millioner kroner. Kostnadene vil være høyere for yngre enn eldre, fordi yngre har et større tap av framtidig arbeidsfortjeneste. Syklister er yngre som gruppe. Likevel blir de færreste sykkelulykkene registrert, og kan dermed heller ikke innkalkuleres når vi ber folk endre adferd.

Kosten av tapt tid

Så er det tidskosten. Nye veiprosjekter innkalkulerer innspart kjøretid, men tar ikke høyde for at det tar lenger tid å sykle enn å kjøre. Når folk endrer fra bil til buss eller tog, vil mange arbeide under reisen. Dermed kan man beregne en viss samfunnsmessig gevinst, fordi tiden blir brukt nyttigere enn bak rattet. Dette gjelder ikke syklister som både vil bruke lenger tid på reisen, og tiden kan kun brukes til sykling. Når antall syklister øker, vil det medføre betydelig tap av tid for de aller fleste av disse, tid de ellers ville brukt til noe annet. Det ser vi når folk betaler kr 44 i bompenger til og fra jobb. Tapt tid ved sykling er verd mer enn 88 kroner dagen. Prosjektet Trondheim – Steinkjer baserte seg på en tidskost på syv kroner per tapt/vunnet minutt. Vegvesenet bruker 90-200 kr i tidskost per time for arbeidsreiser med bil. Man regner med innspart køtid for bilister, men ikke tilleggstid for de som må sykle.

Det er mulig man forsøker å ta høyde for dette når prosjekter lønnsomhetsberegnes, men vi har ikke tall verken for sykkelulykker eller økt reisetid på sykkel. Skal vi gjøre kvalifiserte vurderinger av nye prosjekter må vi først fremskaffe disse tallene. Syklistenes tid, helse og liv er like verdifulle som bilistenes.