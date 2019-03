«Våkn opp Stavanger!» uttalte Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv, da hun nylig var på besøk. Hun påpeke at «Stavanger har et uforløst potensiale innen reiseliv og turisme.» I verdens største og hurtigst voksende næring må politikerne ikke nøle, men gasse på.

Ifølge FNs prognoser, vil reiselivsbransjen vokse med 40 prosent innen 2030. Stavanger har allerede 5700 ansatte innen reiseliv, noe som genererer 166 millioner kroner i direkte skatteinntekter til kommunen. Dette gir betydelige ringvirkninger til bransjer som får oppdrag og leveranser.

Den nye veteranbåthavnen

Den nye sentrumsplanen legger til rette for at Stavanger kan få presentert Norges største og mest representative samling av veteranfartøyer. Havnen med båtene kan virkelig bli en stor kulturnæring. Stavangerområdet har ca. 50 aktuelle fartøyer – og 32 av disse, som spenner fra fjordadamp til hydrofoil, har allerede tegnet medlemskap i veteranbåthavnen. Dette er fartøyer som har de beste forutsetninger for å ta i bruk fjorden, havnemiljøet, byens rike sjøfartshistorie, hotellkapasitet og infrastruktur, og dermed bidra til at Stavanger blir Norges reiselivshovedstad.

Vi må satse der hvor vi har komparative fordeler. Det må satses mer på at turistene skal stoppe, bruke hotellene, byen, fjordene og få med seg et levende inntrykk av vår lokale kultur og vår nære historie. Dette uttaler både turistnæringen og ledende politikere. I endelige forslag til sentrumsplanen er det langt på vei lagt til rette for å få den veteranbåthavnen byen trenger.

Flere steder i Europa har slike havner vist seg å være rene turistmagneter, med kraftig spin off-effekt. Allerede nå, før vi er kommet ordentlig i sving, har vi stor pågang blant lokale tradisjonsfartøyer som er aktuelle brukere av veteranbåthavnen. Flere av disse driver kulturnæring nå, og har konkrete planer om å flytte fartøyene til havnen. Med sine eiere, dugnadsfolk og andre representerer de flere tusen brukere for sentrum.

Stavanger veteranbåthavn er allerede godt i gang. Vi er registrert i Brønnøysund, har fått på plass en flott hjemmeside og sikret oss domenet www.veteranbåthovedstaden.no. Kikk innom, og se spesielt på «Historie» og «Fartøy».

For tiden legges 10-talls millioner i antikvarisk restaurering av «Jøsenfjord», «Fremad II» og hydrofoilbåten «Ekspressen». Dette skjer i nært samarbeid med Riksantikvaren og vil gi en ytterligere styrking av den lokale veteranbåtflåten.

Trenger plass

Nå kjære politikere, nå er det opp til dere å gi nok plass til fartøyene, både ved kaikanten og for tilhørende aktiviteter på land. Skal dette bli en av byens store attraksjoner og kunne utvikles videre som et aktivum for sentrum, må vi også sikres bygg på land med plass for presentasjon, formidling, møtested, servering, varelager og levende tradisjonsarbeid med båter og utstyr. Dette er noe som tenner interesse og entusiasme hos alt fra småbarn til pensjonister - og det bygger broer mellom generasjoner.

En nærliggende, foreløpig løsning på landsiden er muligheten for å gjøre om deler av dagens parkeringshus ved å omdisponere noe i den nederste etasjen, på solsiden mot veteranbåthavnen, til publikumsareal. Dette kunne gi et førsteklasses mingleområde, en svalgang, hvor man kunne være under tak, med boder og utstillinger, og samtidig ha full visuell kontakt med veteranbåthavnen.

Sentrumsplanen ønsker at folk skal få nærmere kontakt med sjøen. Vi har flere gode forslag til hvordan vår virksomhet kan bidra til at byens samlede maritime historie gjennom fiske, hermetikk, skipsbygging og oljevirksomhet kan settes inn i en større sammenheng.

Vi setter vår lit til at politikerne i Stavanger ser helheten og legger til rette for en ny og levende kulturnæring, en som skaper trivsel og aktivitet. Se hva byen trenger av nye ben å stå på, se hvilke muligheter dette innebærer og hvilke resultater det kan gi for barn, unge, turister, voksne og eldre – tilreisende så vel som byens egne innbyggere!