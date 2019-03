Etter det dramatiske fallet i oljeinntektene begynte den borgerlige regjeringen raskt å forberede vedtak om reduserte offentlige utgifter og økte inntekter – for å unngå en krise. Om dette skriver Gunnar Berge at «Statsministeren var ikke villig til å gi egne i Stortinget fullmakt til å gi noe som helst i forhandlingene …. Opposisjonen skulle settes på plass». Det er ikke sant.

Inflasjon

Regjeringen strakk seg så langt for å imøtekomme opposisjonens ønsker om valg av tiltak at endog lederen av SV mente at regjeringens forslag burde bli vedtatt. Hvis det ikke ble truffet tiltak raskt for å oppveie tapet av oljeinntekter, ville man få sterk mistillit til den norske kronen, massesalg av den og sterkt fall i dens verdi, kort sagt inflasjon.

Men Arbeiderpartiet og SV kunne stemme mot likevel. Da kunne krisepakken bare bli vedtatt hvis Frp ville stemme for. Og de hadde lovet før valget i 1985 at hvis statsministeren stilte kabinettspørsmål i en sak, ville Frp stemme for regjeringens forslag. Hvis man skulle få vedtatt den krisepakken som var absolutt nødvendig for å hindre krise, måtte statsministeren stille kabinettsspørsmål. Det gjorde jeg. Så stemte Arbeiderpartiet mot den pakken som det senere foreslo selv, og SV stemte mot det de var for. Da brøt Frp sitt løfte om å støtte regjeringen, og stemte mot krisepakken. Regjeringen måtte gå av.

Gunnar Berge skriver om dette at «En av statsminister Willochs store tabber var høsten 1985 ikke å ville snakke med Frp og Carl I. Hagen.» Det er feil. Jeg snakket flere ganger med Carl I. Hagen om politiske spørsmål både høsten 1985 og senere. At Berge likevel skriver det motsatte viser hvorledes noen produserer den vrangforestillingen at jeg ikke gjorde alt jeg kunne for å gjøre det mulig for regjeringen å styre videre i en kritisk tid.

Høyre tok ansvar

Hvis den borgerlige regjeringen var blitt sittende til tross for at krisepakken ble forkastet, ville den ikke hatt mulighet for å hindre en dyp økonomisk og sosial krise. En regjering fra Arbeiderpartiet kunne derimot få flertall for tiltak mot krisen, fordi Høyre ville stemme saklig, for tiltakene. Vi tok ansvar og gjorde alt vi kunne for å hindre en økonomisk krise. Men fordi Arbeiderpartiet benyttet seg av Frp’s løftebrudd til å få forkastet nødvendige tiltak og erobre regjeringsmakten, kom krisen likevel. Og så ble det rekorder i prisstigning og arbeidsløshet. Arbeiderpartiet har likevel fått noen til å tro at undertegnede satte partitaktikk foran sak. Virkeligheten er stikk motsatt.