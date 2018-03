Uviljen til å diskutere den samla risikoen kring klimaendringane og energiomstillinga tyder på at bransjeorganisasjonen lever i ei boble. Alternativt at dei har bestemt seg for å kjempe mot kjensgjerningane og uvissa så lenge det let seg gjere.

I førre veke hadde journalist Hilde Øvrebekk Lewis ein nyttig gjennomgang i Aftenbladet av korleis norsk oljeverksemd vil kunne bli påverka av det globale grøne skiftet. Hovudpoenget hennar er at framtida er meir usikker enn før, og at nordmenn er litt svakare i trua på at olja skal redda oss, nær sagt for alltid. Artikkelen var på ingen måte eit argument for å avvikle næringa. Med næringa si eiga trussetning slo journalisten slo fast at «vi vil ha oljeindustrien i mange ti-år framover». Det skulle ein kanskje tru var ei vedgåing god nok for olja.

Dei fortel halve historier. Halve sanningar.

Tåkeleggingsmaskin

Men nei. Få dagar seinare kom svaret frå Norsk olje og gass, spekka med det Øvrebekk Lewis truleg siktar til når ho snakkar om bransjen sin «rustne retorikk». Det er den gamle leksa om verdiskapinga og velferda, olja som bærebjelken i samfunnet, kompetanse, teknologi og så vidare. Føremålet med innlegget var å fortelje det norske folket om kva oljenæringa gir samfunnet.

Mange av oss vil meine at Norsk olje og gass kunne spart seg møda, ganske enkelt fordi vi er alle samde om olja sitt bidrag til statskassen og kompetansen.

Unnlatingssynda til Norsk olje og gass at er dei vegrar seg for å diskutere den framtidige klimarisikoen på eit heilskapeleg og utfyllande vis, ikkje eingong den delen som knyter seg til deira eiga verksemd. Dei fortel halve historier. Halve sanningar.

Bransjeorganisasjonen fungerer såleis som ein effektiv tåkeleggingsmaskin slik at draumen om ein lukrativ oljeindustri i Norge framleis får danna ramma for den offentlege samtalen om klimakrisa, som er eit globalt trugsmål. Eit trugsmål som i siste instans kan ramma både statsfinansene og andre sider av samfunnet hardare enn ei styrt avvikling av oljeverksemda. For å setje det på spissen.

Ein bransje som elles er svært opptatt av å vise aktsemd andsynes risiko, tek lett på den store risikoen knytt til klimaendringar.

Den store risikoen

Klimaendringane handler om stor og aukande risko: fysisk, økonomisk, politisk og i siste instans også militært. Sidan det er så populært å snakke ned FN sitt klimapanel, viser eg til president Trump sin eigen forsvarsminister, Jim Mattis, som sanningsvitne. Han er uroa for korleis klimaendringane påverkar operasjonane til forsvaret, og fastslår at dei er «drivers of instability». Drivkrefter som skaper ustabiliet. I Norge snakker vi knapt om dette.

Sidan vi her er meir opptekne av økonomi, er det på sin plass å nemne at det er knapt noka kraft som flytter og øydelegg formuer like effektivt som krig og konflikt. Alvorlege klimaendringar kan fort ete opp deler av oljefondet.

Som Øvrebekk Lewis òg peikar på, er Norsk olje og gass lite villige til å diskutere lønsemda i framtidig oljeverksemd i Norge, gitt andre utviklingsbanar enn det tidligare nemde New Policies frå Det internasjonale energibyrået (IEA). Men dette scenariet er ikkje ein fasit. IEA har teke feil fleire gonger før når det gjeld veksten i fornybar energi. Elles kan politiske rammer endra seg. Ekstreme vêrhendingar, som det vil bli fleire av, kan fort skifte både opinion og politikk.

Eit anna spørsmål er om olje frå Midtausten eller den stadig billigare ukonvensjonelle olja frå USA vil ta det som er att av marknaden når etterspørselen etter olje etter kvart fell.

Ein bransje som elles er svært opptatt av å vise aktsemd andsynes risiko, tek lett på den store risikoen knytt til klimaendringar. Det er nedslåande.

Norsk olje og gass kunne trenge ein fangstteknologi for halve sanningar og hemmelege vener.

Karbonfangst er ikkje fornybar energi

Rosinen i pølsa til slutt. Kommunikasjonsdirektør Tommy Hanssen i Norsk Olje og Gass skriv i svarinnlegget til Lewis at «mange av olje- og gasselskapene er allerede tungt inne i utvikling og produksjon av ny energi. Et eksempel er satsingen på karbonfangst og -lagring CCS». Her høyrest det ut som karbonfangst er utvikling av fornybar energi. Det er det ikkje.

Hugsar de den hemmelege venen til Albert Åberg? Han som Albert koste seg med og trøysta seg til, men som aldri dukka opp i kjøt og blod? Karbonfangst er oljebransjens svar på Albert sin hemmelege ven. Snakket om denne teknologien har i hovudsak handla om å hale ut det grøne skiftet. Den norske staten har allereie brukt mange milliardar på karbonfangst utan at vi er vesentleg nærare ei kommersiell løysing. Nokre klimaforskarar argumenterer likevel for å arbeide vidare med dette, ganske enkelt fordi dei meiner vi er nøydde for å utvikle metodar for å trekke CO2 ut av atmosfæren. Men då er det primært snakk om fangstteknologi som krisehandtering for å redde kloden, ikkje vidare lønsam vekst for oljeindustrien.

Norsk olje og gass kunne trenge ein fangstteknologi for halve sanningar og hemmelege vener.