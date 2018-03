Sakene i byggebransjen som er avdekket, og saker innen verkstedindustrien er en påminnelse til oss alle at kampen mot sosial dumping må pågå kontinuerlig.

Felles interesse

Fagbevegelsen og det seriøse næringslivet i Norge har felles interesse i å bekjempe dette både lokalt på bedriftene og sentralt gjennom organisasjonene i arbeidslivet.

Jeg mener at sosial dumping i arbeidslivet påvirker rekrutteringen til yrkesfag i Norge. Denne problemstillingen må tas alvorlig av norske bedrifters ledelse, fagbevegelsen og styresmaktene. Kan vi anbefale norsk ungdom å satse på et yrkesfag med stadig dårligere arbeidsvilkår, er et spørsmål som vi alle bør stille oss selv.

Det er en kjensgjerning at samfunnet trenger flere dyktige og motiverte fagarbeidere i fremtiden.

I boken «Hvem skal bygge landet?» beskriver Jonas Bals sammenhengen i problemstillingen slik: «Det er noe veldig fint med måten å lære på som man gjør i håndverksfagene. Det å lære av folk som er eldre enn deg, og se hva de gjør, er en type kunnskap og kompetanse som vi ikke kan skrive ned i noen bøker. Det må holdes i live», skriver Bals.

Men stadig færre går i den læren, samtidig som færre og færre kan lære det bort. Han argumenterer for at sosial dumping og frafall i yrkesfaglige studier henger tett sammen, og at det rokker ved selve grunnideen i det norske sosialdemokratiet.

Mister nødvendig kompetanse

Forsker i Fafo Rolf Andersen sier i en artikkel på nettstedet www.forskning.no at «Arbeidsinnvandring kan kompensere for dette», men ifølge Andersen, er dette en risikofylt strategi. Arbeidsinnvandrerne kan nemlig dra hjem eller la være å komme om de økonomiske utsiktene i eget hjemland blir bedre. «Da kan det hende vi har mistet helt nødvendig kompetanse og arbeidskraft», sier Fafo-forskeren.

Jeg mener det haster med å satse på yrkesfag og å rydde opp i arbeidslivet.