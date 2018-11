Er dette arven vi skal gi barna etter oljeeventyret?

Har de ikke fått med seg alle problemene som denne virksomheten medfører? Hvis ikke bør de se reportasjen om «Oljeeventyrets gravplass» i Stavanger Aftenblad.

Kan ødelegge jordbruket

Det er skremmende at vi skal få de samme problemer som de har i Vats med forurensing av sjø, luft og land. Støvet som kommer av denne virksomheten, kan ødelegge jordbruket i kommunen. Det er allment kjent at det alltid blåser på Randaberg. Hva med fisken, krabben og hummeren i sjøen?

At rådmannen og ordfører i Randaberg har akseptert dette, er en katastrofe for kommunen på sikt. At gruppeleder Jarle Bø i Senterpartiet også går inn for dette, er helt uforståelig. Vi skal rydde opp etter oss, sier Bø, til Aftenbladet 13.11. Men dette må da kunne skje i lukkede anlegg med full kontroll på det som slippes ut i luft og i vann. Vi er da virkelig i 2018, og må da kunne lære av de feilene som allerede har skjedd andre steder.

Mangler konsekvensanalyse

Det er heller ikke blitt laget en konsekvensanalyse av dette. Stena Recycling har allerede fått anmerkninger fra «fylket» for sin praksis. Her er ikke alt som det skal være. Man lar ikke et firma selv få ta prøver av vann/sjø. Hvor er miljøvernmyndighetene i denne saken, sitter de for langt unna til å forstå hva dette kan innebære?

Heldigvis har vi en presse som følger med på hva som har skjedd og skjer. Hva med barna og fremtidige generasjoner? Er dette arven vi skal gi dem etter oljeeventyret? Det er tross alt de som igjen blir sittende med svarteper og får problemene.

«Oljeeventyrets gravplass» episode 1: Farlig støv

«Oljeeventyrets gravplass» episode 2: Ministeren

«Oljeeventyrets gravplass» episode 3: Den splitta bygda

«Oljeeventyrets gravplass» episode 4: Løgner?