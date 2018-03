I Aftenbladet torsdag 9. mars står det en overskrift på side 9, «Asia-prosjekter 70 milliarder dyrere». Informasjonen er tatt fra en rapport fra Rystad Energy og 70 milliarder NOK representerer verditapet knyttet til prosjekter i petroleumsvirksomheten, som har bygget innretningene i Asia. Jeg har ikke noe grunnlag til å betvile faktaene i rapporten, men jeg tviler på at denne informasjonen i seg selv vil bidra til forbedringer.

Neppe fullstendig bilde

Antydningen i artikkelen er at årsaken til verditapet er bygging i Asia. Dette passer kanskje inn i det ønskede bildet mange i Norge vil ha om verft i Asia, men bildet er neppe fullstendig.

Det er mange faktorer som er viktig for at et prosjekt lykkes. Kvaliteten på tidlige studier, beslutningen om konseptet, forprosjektering for det utvalgte konseptet og et godt grunnlag for en eventuell godkjenning av utbyggingen. Prosjektstyring, kompetente folk, forståelse av norsk regelverk og standarder, kontraktstyring og incentivordninger, samarbeidsvilje på tvers av prosjektet er noen av faktorene som er viktig for en vellykket utbygging, uansett hvor innretningen blir bygget. Det er mange ting som må falle på plass, og svikt på noen av disse kan føre til en stor verditap.

Uten grundige granskninger på prosjektet som har bidratt til tapet på 70 milliarder NOK, vil industrien ikke lære, og faren for å gjenta feilene er høy. Uten en bedre forståelse av årsakene til at kostnadsoverskridelsene og forsinkelsene skjer, vil industrien aldri få tilstrekkelig kunnskap for å lykkes neste gang, og hver gang.

Brukes for å lære

Granskning på verditap står i sterk kontrast til granskning på uønskede hendelser relatert til helse, miljø og sikkerhet. Her har myndighetene og industrien brukt store ressurser, og her er det ingen tvil om at ressurser skal brukes for å lære.

Jeg er nokså sikker på at noen har lært fra prosjekterfaring, og at denne lærdommen blir anvendt i dag og vil anvendes i fremtiden. Men, industrien er neppe tjent med noen flinke og noen dårlige, fordi det er de dårlige som vil styre overskriftene og dermed prege industriens renommé. Vi må forstå hvorfor vi ikke lykkes. Er ikke en verditap på 70 milliarder NOK en god nok justifikasjon for å forstå hvorfor?