Senere skolestart gjør bare elevene en bjørnetjeneste

Ungdommer er gjerne sent oppe på nettene, de møter med røde øyne og kritthvite ansikt i klasserommet. Forsøksordningen med at enkelte skoler skal ha skolestart senere på dagen, syns jeg er en utrolig dårlig ide.

Frihet under ansvar

Jeg mener at det er helt greit å være oppe noen timer ekstra for å spille dataspill og kommunisere med folk i andre land. Likevel så handler det om frihet under ansvar. Hvis arbeidsdagen din begynner 08.00, så må man være opplagt til da. Hvordan man presterer i et arbeid, har ingenting med når man utfører arbeidet. Det har med om man stiller opplagt, om man har det rette miljøet, den rette motivasjonen og den rette holdningen.

Det har seg likevel slik at alle skal ut i arbeidslivet en dag. Verken journalisten, tømmermannen, politikeren, elektrikeren eller forskeren står opp litt utpå dagen. De er oppe å jobber vanlige arbeidsdager som gjerne er åtte timer, mellom 06-16 en gang.

Det å komme med et så tåpelig argument som at det kan påvirke reisemønsteret slik at det blir en større effekt på buss, tog og båt, tyder jo bare på at fylkeskommunen ikke leverer. Hvis man må innføre tiltak slik at skoleelever bruker kollektivfeltet senere for at det kan brukes effektivt, så investerer man ikke nok. Bussen, toget og båtene skal gå uansett og er like effektive selv om mange tusen bruker tilbudet eller ingen.

Nå ryker gjerne mulighetene for enkelte elever til å gå på dans, til å være med vennene på fotballtrening, til å engasjere seg i politikk eller til å skaffe seg en deltidsjobb. Alt dette fordi de er på skolen utenom vanlig tid i forhold til alle de andre elevene.

Forsk på problemene

Man må etablere vaner, gode holdninger og forberede den enkelte elev på arbeidslivet. Løsningen er å finne ut hvorfor de ikke er opplagte. Er det for mye press? Sitter de med lekser til langt på kveld slik at de ikke får fritid før nattetimene? Lytt til elevene, forsk på problemene istedenfor å innføre et testtiltak som ikke hjelper på noe annet enn fylkeskommunens struktur på kollektivtrafikk og skolebygg.