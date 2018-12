Drukningsulykke, akutt hjertesvikt, trafikkulykke eller noe annet. Plutselig står du der, som den første og kanskje eneste tilfeldig forbipasserende, og et liv er avhengig av deg – dine handlinger, kunnskap og kompetanse, i den første kritiske fasen etter en ulykke.

Denne første fasen kalles også den gyldne timen. Det er den tiden hvor du er alene med den skadde, før akuttmedisinsk personell kommer dere til unnsetning.

Er du beredt til å foreta de gode og viktige beslutningene om førstehjelp i de første kritiske minuttene, før ambulansepersonell ankommer?

Trussel om fengsel bør ikke være nødvendig for at vi skal stå ved vår hjelpeplikt.

Straffbart å unnlate å hjelpe

Ung bevistløs kvinne ble funnet ved Breiavatnet i Stavanger sentrum tirsdag morgen 6. november. Kvinnen som fant henne, tilkalte umiddelbart ambulanse. Mange passerte uten å hjelpe.

Befolkningens lovfestede hjelpeplikt i ulykker og kriser er regulert i straffeloven. Den som unnlater etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet, kan, når hjelper ikke utsetter seg selv eller andre for særlig fare, straffes med fengsel. Trussel om fengsel bør ikke være nødvendig for at vi skal stå ved vår hjelpeplikt.

Hjerte- og lungeredning med god kvalitet vil minst doble sjansen for at den som rammes overlever.

Befolkningen mangler førstehjelpskompetanse

Undersøkelser utført på oppdrag av Røde Kors, viser at et skremmende høyt antall nordmenn har behov for kunnskap og trening på førstehjelp. Før de profesjonelle aktørene er på stedet så er det du, som tilfeldig tilstedeværende, som spiller den avgjørende rollen i å redde liv. Det er derfor urovekkende at kun fire av ti oppgir at de tør å sette i gang livreddende førstehjelp (Røde Kors, 2018).

Nasjonal dugnad for å redde liv ved hjertestans og andre akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus er et strategidokument fra 2018 hvor Helsedirektoratet peker på befolkningen som akuttmedisinsk ressurs for å øke sannsynligheten for å overleve akutt og livstruende sykdom eller skade utenfor sykehus.

Den største feilen du kan gjøre er å ikke gjøre noe. Oslo universitetssykehus melder at cirka 3000 nordmenn rammes årlig av akutt hjertestans utenfor sykehus. Ca. to tredeler av disse finner sted i hjemmet. Hjerte- og lungeredning med god kvalitet vil minst doble sjansen for at den som rammes overlever (Helsedirektoratet, 2014).

Det er på tide å ta ansvar og sørge for at du føler deg trygg på at du kan håndtere de første minuttene i en nødsituasjon, alene. I løpet av de siste 12 månedene har omtrent 20 prosent av befolkningen utført førstehjelp (Røde Kors, 2018). Det kan skje mens du er ute på tur, på butikken, jobb, skolen, trening, etc. Det kan skje hvor som helst, det skjer plutselig, og du kan potensielt redde liv.

Øvelse gjør mester

Trening og øvelser vil ha en klar effekt på hvordan vi utfører vår hjelpeplikt. I undersøkelser utført på oppdrag av Røde Kors kommer det frem at det er manglende kompetanse som er årsak til at så få tør å utføre livreddende førstehjelp. Halvparten av de spurte er usikre på hva de skal gjøre, 77 prosent er redde for å gjøre feil og fire av ti unge kan ikke nødnummeret 113 (Røde Kors, 2018).

«Å lære seg førstehjelp kan vise seg å bli den beste investeringen du noen gang har gjort», skriver Bjørn Harald Lye i Stavanger Røde Kors i et debattinnlegg i Aftenbladet. Gjennom opplæring, trening og øvelser i grunnleggende førstehjelp vil sannsynligheten for at man opplever en form for mestring i akutte situasjoner øke betraktelig. I akutte situasjoner, som for eksempel ved behov for hjerte- og lungeredning, stans av omfattende blødninger, drukningsulykker, snøskred, osv, kan befolkningen som akuttmedisinsk ressurs igangsette førstehjelp.

Vi kan derfor spare livsviktige minutter i den innledende fasen, før blålysetatene ankommer. Nå er det ikke mulig å trene og øve på alle mulige scenarioer, og ingen nødsituasjoner vil være like. Jevnlig trening på hva vi skal gjøre på et skadested vil imidlertid øke våre evner til å være fleksibel og tilpasningsdyktig for å håndtere utfordringene i den situasjonen vi faktisk kommer ut for.

Det er ikke flaut å prøve hjerte- og lungeredning når Røde Kors står i byen en lørdag formiddag og inviterer deg til å prøve.

Bevisstgjøring til dugnad

Dugnad – et ord som sitter godt forankret i den norske folkesjelen – er et viktig begrep i denne sammenheng. Helsedirektoratets strategi Sammen redder vi liv fremhever dugnadsarbeid som et viktig middel for å nå målet om en befolkning som er kvalifisert og trygg på å kunne gi førstehjelp (Helsedirektoratet, 2018). Vi må alle gjøre en innsats i å sørge for at befolkningen er en ressurs vi faktisk kan regne med ved behov for akutt førstehjelp.

Dette må først og fremst starte med en bevisstgjøring og holdningsendring på individuelt nivå. Vi må alle ta et personlig ansvar for å tilegne oss grunnleggende førstehjelpskompetanse. Videre kan vi engasjere familie og venner, etterspørre kurs på arbeidsplassen, kurs for barn på skolen eller i det lokale idrettslag.

Arrangementer i regi av blålysetatene, helsestasjoner, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norges Livredningsselskap, etc. kan også bidra til å løfte førstehjelpskompetansen i befolkningen. Det er ikke flaut å prøve hjerte- og lungeredning når Røde Kors står i byen en lørdag formiddag og inviterer deg til å prøve førstehjelpskompetansen på «Annedukken».

Samlet sett, i god norsk dugnadsånd, er mulighetene så uendelig mange. Sammen kan vi oppnå et samfunn hvor det ikke finnes noen unnskyldning for ikke å kunne livreddende førstehjelp, et samfunn hvor folk ikke går forbi, men yter assistanse til medmennesker som trenger det.