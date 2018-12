O jul med din glede … Sandnes

Julehøytiden nærmer seg, og mange planlegger julekvelden med barn og familie, tanter og onkler, besteforeldre og kanskje oldeforeldre. Det handles inn mat og drikke. Ønskelister fra store og små blir delt. Noen er håndskrevet av et barn som har lært seg å skrive i høst, andre blir delt på messenger og sms. Forventningene stiger hos store og små.

I Sandnes er det rundt 1000 barn som bor i en familie med økonomiske utfordringer.

11.000 hver på julehandelen

På Hegnar.no kan vi lese at Virke har kommet til at vi til sammen vil bruke 58,5 milliarder kroner, drøyt 11.000 kroner hver, i desember i forbindelse med julehandelen. I en spørreundersøkelse Ipsos har gjort for DNB, svarer deltakerne at de i gjennomsnitt vil bruke 6145 kroner på gaver, som er rundt 400 kroner mer enn i fjor.

Men ikke alle kan handle for over 6000 kroner hver i gaver. Over 100.000 barn vokser opp i en fattig familie her i landet. I Sandnes er det rundt 1000 barn som bor i en familie med økonomiske utfordringer.

I Sandnes kunne vi sørget for at julen ble annerledes for familiene som har det vanskelig økonomisk. Vi kunne gjort som Moss kommune og andre kommuner nå har gjort, bystyret kunne bestemt at barnetrygden ikke skal trekkes fra sosialstønaden for barnefamiliene som trenger økonomisk støtte i en vanskelig tid. Nå må barnefamiliene som har minst se at hele barnetrygden trekkes fra før de får utbetalt sosialstønaden. I Sandnes utgjør dette til sammen 3,8 millioner kroner.

Husleie, strøm og andre faste utgifter

Det er pengene til barna som ikke gleder seg til jul fordi de vet at det ikke er penger til det de ønsker seg i julegave, eller at de ikke kan få den julemiddagen de drømmer om. Foreldrene må prioritere å bruke pengene som er igjen til husleie, strøm og andre faste utgifter.

Barnetrygden går nå til å balansere Sandnesbudsjettet for 2019. Vi mangler nå bare Ap, Sp og Frp på laget for å få dette vedtatt. SV, KrF, V, H og MDG mener vi må ordne opp nå og la barnefamiliene få beholde barnetrygden.

Da kan alle synge med på julesangen:

O jul med din glede og barnlige lyst vi ønsker deg alle velkommen; vi hilser deg alle med jublende røst titusinde gange velkommen!