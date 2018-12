29. november kunne sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank rapportere om enorm jobbvekst i Rogaland med 14.000 nye jobber siden 2017, og en ledighet som i november var på 2,4 prosent, den laveste siden 2010. Det forventes ytterligere 5000 nye jobber neste år. Dette er det god grunn til å glede seg over, men det finnes likevel utfordringer der fremme.

NHO opplyser om at seks av ti bedrifter vil trenge flere fagarbeidere i fremtiden, og at de allerede i dag mister tilsagn på anbud på grunn av manglende kompetanse. Statistisk Sentralbyrå anslår at vi vil trenge nesten 100.000 nye fagarbeidere de neste 20 årene.

Satset på yrkesfagløft

Da har vi to alternativer, og det er enten å importere arbeidskraften eller å utdanne dem selv. Frp vil utdanne dem selv, og derfor har vi siden 2013 satset systematisk på et yrkesfagløft, og brukt nesten 700 millioner kroner på yrkesfagene. Vi har økt lærlingtilskuddet sju ganger, med totalt 21.000 kroner per lærekontrakt, og vi har stilt krav om bruk av lærlinger i det offentlige og ved offentlige anbud.

Resultatene er at vi nå har en rekordøkning i søkere til yrkesfag, fraværet reduseres, frafallet synker, og det ser ut til å bli flere lærlinger for tredje år på rad - vi ligger an til å slå rekorden på 20.800 lærekontrakter fra 2017.

Politikken virker

Jeg er glad for at ungdom vil bli fagarbeidere, for vi trenger ikke bare folk som jobber i dress, men også i kjeledress. Vi ser at Frp’s politikk virker, og vi vil fortsette med å satse på yrkesfagene i årene som kommer.