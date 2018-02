Nei, vi skal ikke være døende for å få sykehjemsplass

Det slår en i magen, og med ett blir man totalt lamslått over hvor store hull det er i helsesektoren, også her i Stavanger. Slik som dette skal ikke Stavanger kommune behandle sine eldre.

70–80 eldre i kø

Ja, vi har mye vi kan være stolte av. Leve hele livet, hverdagsrehabilitering og egenmestring er kjempeflott når det fungerer, og for dem det fungerer for. Men det fungerer ikke alltid for alle. Mitt parti, Arbeiderpartiet, har gang på gang sagt høyt og tydelig at alle ikke kan bo hjemme. Vi må ha flere sykehjemsplasser. Vi kommer ikke vekk fra nettopp det faktumet. Til enhver tid er det rundt 60-70 eldre i kø til langtidsplass her i Stavanger. Hvor mange er det som ikke står i den køen, men som burde gjort det?

Jeg jobbet i mange år som leder ved Stokka sykehjem. Det vi så ettersom årene gikk, var at, ja, noen pasienter var for å si det rett ut i en elendig tilstand når de endelig fikk langtidsplassen sin. Jeg jobbet også i en periode på et av våre kommunale sykehjem som nattsykepleier. Et sykehjem med to avdelinger og totalt 32 senger, korttidssenger. I den tiden jeg jobbet der, var minst 1/3 av disse konstant opptatt av pasienter som ventet på langtidsplass. Noen hadde bodd der i nærmere ett år.

Nedstemt av høyresiden

Jeg lover deg Arild Topdahl at Arbeiderpartiet og jeg kjemper for flere sykehjemsplasser. Men vi har sittet i opposisjon i over 20 år i et Stavanger, som etter vår mening, har et sårt behov for mer sosialdemokratisk politikk. Vi foreslår hvert budsjettår, innenfor det temaet du skriver om, at vi må satse på sykehjemsplasser, vi må øke grunnbemanningen, og vi må gi hjemmetjenesten mer ressurser. Hver gang blir vi nedstemt av høyresiden. Arbeiderpartiets alternative budsjett sentralt i 2017 ville gitt Stavanger kommune mangfoldige titalls millioner mer i kassen, til blant annet flere sykehjemsplasser.

Ønsker at jeg kunne

Men opposisjon er nettopp det, det motsatte av makt. Så lenge man ikke har politisk flertall og makten, så får man ikke gjennomslag så ofte som man skulle kunne ønske. Jeg kan ikke love at dine foreldre får sykehjemsplass i morgen, Arild Topdahl, men jeg ønsker at jeg kunne. Det jeg derimot kan love, er at jeg og mine levekårskolleger fra Arbeiderpartiet skal fortsette å kjempe for at dine og andre sine foreldre, søsken og ektefeller skal få den hjelpen de trenger når de trenger det. For oss er ett av flere hjertebarn sykehjemsplass til alle dem som trenger det. Og dit finnes ingen snarveier, det koster penger og det koster vilje.

Vi må tenke nytt i fremtidens helse og omsorg. Men vi må også tenke «gammelt». Sykehjemsplasser er for mange «kjedelig politikk». For meg som sykepleier, varsler i helsetjenesten og levekårspolitiker er det alt annet enn kjedelig. Det er noe av det aller viktigste vi snakker om innen eldreomsorgen. Jeg er helt enig med deg, våre eldre fortjener å bli sett, hørt og tatt hånd om når de trenger det.

Viktig at pårørende sier ifra

Igjen, takk for at du tok bladet fra munnen og skrev innlegget ditt, det er uendelig viktig at pårørende tør å si ifra, og at vi politikere hopper ned fra vår høye hest og ser virkeligheten, slik du beskriver den, for det den er. Krevende, frustrerende og utrolig urettferdig.