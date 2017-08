Det er fordi jeg liker å berike gjestenes opplevelse med historier som ikke er inkludert i museets utstillinger, for eksempel hvordan en oljebrønn bores. Når vi kommer til boretårnet og står på boredekket, snakker jeg om hvor mye tryggere og renere det er å jobbe i boring i dag enn før, grunnet fremskritt i teknologi og metoder.

Alle kommenterer umiddelbart den vakre øya med sin frodige, grønne vegetasjon.

Sølyst sin historie

Til slutt, før gjestene kan vandre på egen hånd, forteller jeg dem en spesiell historie som ikke har noe å gjøre med oljeindustrien. Gjestene inviteres til å bli med meg og se ut av vinduene mot nord. Jeg spør dem hva de ser som er unikt. Alle kommenterer umiddelbart den vakre øya med sin frodige, grønne vegetasjon. Ikke noe i utsikten fra boretårnet kommer i nærheten av Sølysts skjønnhet og grønne omgivelser. Jeg forteller så gjestene at Sølyst ikke alltid så ut på denne måten.

Det var steinete og mer øde. Jeg minner gjestene om hva de lærte tidligere om seilskutetiden i Stavanger, da seilskip transporterte tung last som tønner av saltet sild til Østersjøen og det europeiske kontinentet. Da de kom tilbake til Stavanger med lettere last, hva tror du de trengte ekstra for å seile trygt tilbake? Ballast, naturligvis.

Mange seilskuter brukte jord som ballast, og mye ble deponert på denne steinete øya. Og hva er det jord inneholder? Frø og blomsterløk, selvfølgelig. Derfor har vi denne vakre øya i dag.

Faktisk er øya en botanikers paradis. På grunn av frøene som kom med seilskipene, vokser det planter og trær der, som kommer fra fjerntliggende land og ikke er hjemmehørende i Norge. Jeg forteller gjestene at de nå kjenner en historie som få andre mennesker gjør.

Jeg lærte det selv fordi jeg bodde på Sølyst på 1970-tallet og hadde en veldig fin nabo, Jan Hendrich Lexow. Han var førstekonservator ved Stavanger museum og delte denne historien med meg.

Ny trist historie

Si meg, hva vil våre utenlandske gjester se om 2-3 år når de ser ut av vinduene i boretårnet? Vil de se en vakker perle av en øy, en botanikers paradis, eller vil de først se et nytt 4-etasjers boligkompleks? Vil jeg ha en trist ny historie å fortelle dem om hva som kan skje for å ødelegge vårt vakre, norske miljø når våre politikere gjør store feil?