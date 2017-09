En stor takk til nye, «spreke» Aftenbladet som på lederplass 2. september tar opp denne problematikken og politikernes manglende forståelse for den betydning praktiske og estetiske fag og estetiske læreprosesser har for elevenes læring.

Allerede i 1989, for snart 30 år siden, sa professor Roar Bjørkvold at de estetiske fagene ikke er avkobling fra teorifagene, men tilkobling til en meningsfull læringsprosess. Det er nemlig måten det undervises på i teorifagene som skaper problemer for elevene, og selvsagt ikke teorifagene i seg selv.

Aktive i egen læreprosess

Verken barn eller voksne lærer best ved å sitte i ro, lytte, lese, skrive, svare på spørsmål og løse oppgaver, noe forskning viser er de dominerende arbeidsmåtene i teorifagene. Vi lærer aller best ved å være aktive i egen læreprosess, ved å gjøre praktiske og estetiske erfaringer, samtidig som vi lytter, leser, skriver, samarbeider, diskuterer og reflekterer rundt det emnet vi lærer om. Det er her både norsk og internasjonal forskning viser at de estetiske fagene, og i særlig grad drama, kan forbedre læringsmiljøet og klasserommets læreprosesser og sørge for at alle elever opplever mestring, både de som strever i dagens teoritunge skole, minoritetsspråklige elever med språkproblemer og de som kjeder seg og er umotiverte på grunn av mangel på variasjon i læringsformene. Og, selvsagt også, «de guttene» som nå har fått et eget utvalg som skal se på hvorfor de ikke gjør det så godt som jentene i skolen.

Underkommunisert

De estetiske fagene har i det store og hele glimret med sitt fravær i norske, offentlige utredninger om skolen de senere årene, inkludert utredningen NOU 2015:8 Fremtidens skole. De estetiske fagene, og i særlig grad drama, er sterkt underkommunisert i skolepolitikken når det gjelder fagenes og læringsformens potensial i skole og utdanning. Hva gjør Aftenbladet når de vil lære elevene om avisproduksjon. Jo, de laget et flott dramaforløp, Deadline, hvor elevene i rolle erfarer hva det vil si å produsere en avis. Det å lære gjennom roller og spill er dramafagets kjennetegn, og som elevene selv sier skaper mening og derfor er både lærerikt og kjekt.

Burde vært omvendt

Frafallet i skolen skyldes selvsagt at elevene ikke finner skolen meningsfull. Tenk, vi har i dag en skole hvor det er elevene som må tilpasse seg skolens lite varierte læringsformer for å lykkes, det burde jo vært omvendt.

Når har politikerne tenkt å skape en skole hvor alle elever kan lykkes? Lurer du på hva som skjer i klasserommet når drama inngår i teoriundervisningen? Gå inn på www.dramaogteater.no og se de tre små filmene som demonstrerer drama som læringsform i første, fjerde og åttende klasse og, ikke minst, hva elevene i disse klassene mener om drama.