Til forskjell fra tidligere planer skal ingen av de eksisterende bygg ved tidligere Rogaland psykiatriske sjukehus verken gjenbrukes eller ombygges. Det skal rives, ifølge utbyggerne.

Byantikvaren i Sandnes har, obligatorisk rent yrkesmessig, uttalt sin skepsis. Ellers har det vært relativt stille.

Monumentale bygg

Hovedbygningen som sees fra sjøen – «Mannsavdelingen» – stod ferdig i 1913. «Kvinneavdelingen» kom tidlig på 1920-tallet. «Kurhuset» skriver seg fra 1930-tallet, da tuberkulosen var en snikende gjest på store institusjoner. De fleste øvrige bygg er bygd i etterkrigstida, med Velferdsbygget fra 1975 som det siste «monument». Samlet bygningsareal på området er ca. 25.000 m².

De store bygninger representerer på en måte sentrale trekk ved medisinsk og psykiatrisk behandling det siste hundreår. Som psykiatrisk behandling har også bygningene gjennomgått betydelige endringer i denne perioden.

Farge på bygget og staffasje rundt vinduene er nok det letteste å gjøre en endring på.

Fredrik Refvem

Bygningshistorien

For svært mange er «Mannsavdelingen» selve symbolet på Dale. Men bygget er nå ganske fjernt fra originalen. På byggets bakside er det gjort påbygninger og utvidelser. Fasaden ble på 1960-tallet sterkt endret ved utskiftning til «moderne» vinduer. De originale teglpannene er erstattet med eternitt, og de «gotiske» ventilhatter av kobber på taket er borte. Farge på bygget og staffasje rundt vinduene er nok det letteste å gjøre en endring på. Innvendig har det også skjedd mye: ombygging av store saler til mindre pasientrom, installasjon av flere WC og utvidelse av sanitæranlegg, etablering av avdelingskjøkken, mv.

Slik kunne en fortsette fra bygg til bygg, men det spesielle med «Mannsavdelingen» er at noen etasjeskiller, samt takkonstruksjon, er bygd i tre. I over 70 år stod det uten brannvarslingsanlegg, og bare årvåkenhet fra de ansatte har forhindret tilløp til det som kunne blitt en katastrofe.

Skal bygningene vernes – eventuelt fredes – er det i så fall ikke det autentiske bygget som bevares, men snarere bygningshistorien.

De seinere års bruk som asylmottak, øvrig utleie og politiets beredskapstrening, samt generelt hærverk, har ikke bedret den tekniske tilstand, for å uttrykke det mildt.

Vedtaket om nedlegging av Dale som sentralinstitusjon for psykiatrien i Rogaland kom i 1980. Etter denne tid og fram til de siste pasienter flyttet ved tusenårsskiftet, ble det brukt vesentlig større midler på vedlikehold og oppgraderinger enn hva som ble gjort de første 70 år. Likevel var bygningsmassen ikke særlig egnet for tilfredsstillende og tidsmessig behandling de siste tiår.

De seinere års bruk som asylmottak, øvrig utleie og politiets beredskapstrening, samt generelt hærverk, har ikke bedret den tekniske tilstand, for å uttrykke det mildt. Det er vanskelig å se for seg hvordan bygningene – enkeltvis eller samlet – kan tas vare på eller få fornuftig bruk i et nytt konsept.

Link Arkitektur

Jeg er redd denne diskusjonen kommer minst 20 år for seint.

Vernespørsmålet

Det er i statlig regi foretatt en gjennomgang av norske sykehusbygg fra 1800- og 1900-tallet. To andre psykiatriske sykehus, Opdøl utenfor Molde og Valen i Sunnhordland, er tegnet av samme arkitekt som Dale, Sigurd Lunde. Alle tre ble bygd omtrent samtidig, og likhetene er store. Det er konkludert med at Valen er det mest autentiske anlegg, og dermed den sterkeste kandidat til vernestaus.

Vern av bygninger vekker alltid følelser og skaper diskusjoner. I Dales tilfelle må spørsmålet være hva man vil ta vare på. Enten bygninger som er nærmest totalforandret fra utgangspunktet, eller en historie som i beste fall viser de materielle endringer i psykiatrien. Jeg er redd denne diskusjonen kommer minst 20 år for seint.

Sandnes’ utfordring

Pål Christensen

Sandnes kommune har vært «vertskommune» siden 1965, da området ble overført fra Hetland kommune. I lange perioder har sykehuset på Dale, nest etter Øglænd-konsernet og kommunen selv, vært en av de største arbeidsplasser i Sandnes.

I mine år som ansatt ved Rogaland psykiatriske sjukehus opplevde jeg likevel minimal interesse fra Sandnes kommune – politisk og administrativt – når det gjaldt nedbygging av arbeidsplasser, samt framtidig bruk av Dale-området. Kommunen har nå i det minste en utfordring til på en måte å ta vare på og markere historien til et område som i framtiden utvilsomt vil kunne bli en «juvel» i regionen.