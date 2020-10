De private barnehagene bør frykte Høyres kuttforslag

BARNEHAGEDRIFT: Sandnes Høyres’ lokalpolitiker, Kine Myhre, skriver i Aftenbladet 20. oktober at venstresidens politikk kan ta knekken på de private barnehagene. Sannheten er imidlertid at Høyres eget kuttforslag på Stortinget kan gjøre jobben for venstresiden dersom det får flertall.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sparekniven til Høyre kan nemlig slå bena under hele eksistensgrunnlaget til flere private barnehager og sette utviklingen i barnehagesektoren tilbake til tiden før barnehageforliket i 2003. Det kan ikke Frp være med på. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Debattinnlegg

Kristoffer Sivertsen Fraksjonsleder utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune (FrP)

Frp er den eneste garantisten for private barnehager. Rundt halvparten av norske barn som er under skolealder, går i private barnehager. Vi skal være foreldres siste skanse for valgfrihet og mangfold i barnehagetilbudet. Derfor vil vi styrke private barnehager og gi dem like vilkår som kommunale.

Både lokalt og etter hvert også nasjonalt ser vi nå hvordan Høyre svikter private barnehager. Det er urovekkende. Selv med Høyre bak rattet i Kunnskapsdepartementet frem til nylig var det lite som tydet på at private barnehager skulle få like forutsetninger som kommunale barnehager. Nå ser vi imidlertid at Høyre selv med tidligere kunnskaps- og integreringsminister og nåværende finansminister, Jan Tore Sanner i spissen, server en solid dose frykt til private barnehager.

Forslaget om et kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager med 350 millioner kroner uten å se hele finansieringssystemet i en helhet, er egnet til mer enn bare å skape frykt. Sparekniven til Høyre kan nemlig slå bena under hele eksistensgrunnlaget til flere private barnehager og sette utviklingen i barnehagesektoren tilbake til tiden før barnehageforliket i 2003. Det kan ikke Frp være med på.