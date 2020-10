Skal vi virkelig avkriminalisere narkotika?

NARKOTIKAPOLITIKK: Det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget ønsker blant annet å avkriminalisere 15 gram hasj og marihuana til eget bruk. Dette tilsvarer mellom 30 og 50 brukerdoser. Hvem trenger det?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lover og regler er normdannende og gjør samfunnet trygt å leve i, men den normdannende effekten forsvinner med en avkriminalisering, skriver Arne Bratland. Foto: Heiko Junge

Debattinnlegg

Arne Bratland Svelvik

Utvalget foreslår å avkriminalisere visse terskelverdier for ulike narkotiske stoffer, forutsatt at det man har på seg er til eget bruk og ikke for salg. Å avkriminalisere terskelverdier kan likestilles med å avkriminalisere et antall brukerdoser som vist nedenfor. Dette er noe alle foreldre, og de som en gang i fremtiden ønsker å bli det, bør sette seg inn i.

Utvalget foreslår å avkriminalisere følgende stoffer. Terskelverdi er angitt i parentes. Heroin (5 gram), kokain (5 gram), amfetamin (5 gram), GHB (1dl.), LSD (3 lapper), MDMA, også virkestoffet i ecstasy (1 gram) og cannabisproduktene hasj og marihuana (15 gram). I tillegg kommer også definerte terskelverdier av sopp som inneholder psilocin/psilocybin, khat og diverse legemidler.

Ukjent terreng

For oss foreldre er utfordringen at de fleste av oss ikke er i stand til å se hvor mange vanlige brukerdoser disse terskelverdiene representerer. Skulle noen av oss for mange år siden hatt én eller annen befatning med for eksempel hasj, må man også kjenne til den utvikling som har vært i innhold av virkestoffet THC (Tetrahydrocannabinol). Uten den kunnskapen blir det umulig å vurdere hvor mange brukerdoser 15 gram cannabis representerer.

Så la oss se på hvor mange brukerdoser som ligger i noen av disse verdiene. Informasjonen kommer fra Rustelefonen. Rustelefonen oppgir det de benevner som «vanlige brukerdoser» og har som utgangspunkt brukerdoser for ikke tilvente brukere.

Kokain er i ferd med å få en utbredelse blant både ungdom og unge voksne. Terskelverdien Rusreformutvalget foreslår på 5 gram tilsvarer hele 200 «vanlige brukerdoser» for ikke tilvente brukere, da Rustelefonen angir verdien på én brukerdose til 25 milligram. Her må det nevnes at brukere oppnår raskt en tilvenning eller avhengighet, og én brukerdose vil da være ca. 100 milligram, som igjen vil si at utvalgets forslag tilsvarer ca. 50 brukerdoser. Rusen er kortvarig, og det kan gå med ca. 1 gram per dag.

Hasjen sterkere nå

For stoffene amfetamin og GHB tilsvarer utvalgets forslag en avkriminalisering av ca. 20 brukerdoser for hvert av stoffene. Den foreslåtte terskelverdien for MDMA som har blitt et svært populært rusmiddel blant ungdom og unge voksne, tilsvarer ca. 11 brukerdoser.

Det mest utbredte rusmiddelet er uten tvil cannabisproduktene hasj og marihuana. Ifølge Kripos sin narkotikastatistikk for 2019, utgjorde hasj 39 % og marihuana totalt 49 % av det norske narkotikamarkedet. I tillegg fant Kripos ved analyser utført ved deres laboratorium at det gjennomsnittlige innholdet av virkestoffet THC var så høyt som 28 % for hasj og 12 % for marihuana. Dette er verdier langt over det dagens foreldregenerasjon eventuelt var i befatning med.

Når rusreformutvalget foreslår en avkriminalisert terskelverdi på 15 gram og vi forutsetter at dette er hasj med et THC-innhold på 28 %, vil dette tilsvare et sted mellom 30 til 50 brukerdoser, avhengig av grad av tilvenning eller avhengighet. Hvem er det Rusreformutvalget mener har behov for så mange brukerdoser? Dette er essensen i Rusreformutvalgets innstilling til ny ruspolitikk i Norge, sammen med prinsippet om frivillig basert hjelp til både rekreasjonsbrukere og avhengige.

Straff kan gi motivasjon

Hvordan ville trafikkbildet vært med en avkriminalisering av fartsovertredelser? Lover og regler er normdannende og gjør samfunnet trygt å leve i, men den normdannende effekten forsvinner med en avkriminalisering. Er det ikke slik at en påtaleunnlatelse med vilkår er et nødvendig virkemiddel, eller motivasjon til å løfte unge mennesker ut av en situasjon som på sikt sannsynligvis vil ødelegge livene deres?

Kanskje den ruspolitikken vi har er det beste utgangspunktet for å gå videre? En avkriminalisering er ikke en forutsetning for å kunne yte bedre hjelp til våre tunge og avhengige rusmisbrukere. Det står heller på politisk vilje og evne. Sjekk Foreldreoppropet.no. Signer og vis med det din mening om en generell avkriminalisering slik Rusreformutvalget foreslår. Snakk med de politikere du har gitt din stemme til og si hva du mener. Og husk at om litt mindre enn ett år er det igjen valg.