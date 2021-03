UiS er klar for å tilby master i rettsvitenskap!

DEBATT: 19. mars kom det en gladnyhet for Universitetet i Stavanger: Regjeringen foreslår å åpne for at andre institusjoner enn UiO, UiB og UiT kan tilby master i rettsvitenskap.

– UiS er godt rustet for å tilby en master i rettsvitenskap i løpet av kort tid, skriver Lana Bubalo og Benn Folkvord. Foto: Jan Inge Haga

Lana Bubalo Førsteamanuensis, Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger

Benn Folkvord Professor i rettsvitenskap, Handelshøgskolen UiS

Dette har UiS argumentert for lenge, helt siden bachelorstudier i rettsvitenskap ble opprettet i Norge i 2011.

Ifølge en rapport fra NIFU vil det bli økt etterspørsel etter jurister fram mot 2025, og derfor må utdanningskapasiteten økes. Dermed er denne avgjørelsen fra regjeringen svært positiv for det norske samfunnet generelt.

Dårlig ressursbruk

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr i dag et bachelorstudium i rettsvitenskap. Studentene som vil videre fra UiS må i dag kjempe om 11 studieplasser på toårig master ved UiB. Dette har ført til et enormt karakterpress. Det andre alternativet er å søke via Samordna opptak og få de tre første årene fra UiS godskrevet ved UiB, noe som betyr at mange går tilbake for å forbedre karakterene sine fra videregående skole. Dette er svært dårlig ressursbruk.

Ferskt og godt

Handelshøgskolen ved UiS har et sterkt rettsvitenskapsmiljø, med førstekompetanse og professorkompetanse innenfor forskjellige fagområder, som for eksempel formuerett, skatterett og menneskerettigheter. Derfor er vi godt rustet for å tilby en master i rettsvitenskap i løpet av kort tid. For et år siden satte vi i gang arbeidet med å etablere en master i forretningsjus. Studiet er nå akkreditert og starter til høsten. Master i forretningsjus var ment som et alternativt løp til dagens tradisjonelle generalistutdanning i rettsvitenskap.

Med endring av gradforskriften er vi klare til å gjøre de nødvendige tilpasningene for å få akkreditert en master i rettsvitenskap. Dette blir et ferskt og godt studietilbud til studenter i Norge som de bare kan glede seg til!

