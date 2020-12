Alle er like, men noen er likere enn andre – om arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid

ARBEIDSTID: Skal politikere ha sterkere vern mot for lang arbeidstid enn andre?

Debattinnlegg

Peter Christersson Fastlege og hovedtillitsvalgt for legene i Stavanger kommune

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var med stor interesse at jeg leste om kommunestyremøtet i Stavanger 14. desember. Der påpekte Christine Hartvigsen i Frp brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven fordi møtet varte så lenge.

Legestreiken

Det er synd at denne beskytteren av arbeidsmiljøloven var tyst da Legeforeningen gikk til streik om akkurat dette i høst. Kanskje var det fordi kommunene, deriblant Stavanger kommune gjennom KS, var motparten vår?

Legene i kommunene streiket fordi en ønsket regulering på arbeidstid, og ikke lenger ønsket å kunne bli pålagt ubegrensede mengder legevakt. I små kommuner har 1 av 10 leger opp mot 100 timer legevakt utover vanlig arbeid som fastleger.

Også i Stavanger bryter vi arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven hver eneste dag. Fastleger jobber full dag på kontoret, og på legevakten utenom. Typisk kommer vi på jobb mellom kl. 7.30 og 8 og jobber med pasienter til 15–15.30. Så må vi skynde oss bort til legevakten – mens vi spiser litt på veien. En vakt på legevakten varer så fra 16 til 23. Så er det hjem for å sove, før en møter på kontoret igjen klokken 7.30 neste morgen.

Seg selv først

Nå kan en nok argumentere for at kommunepolitikere har arbeid som medfører stort ansvar, og at en må fatte beslutninger som kan få store konsekvenser for andre mennesker. Da er det kanskje bra at kommunepolitikerne først passer på å regulere sin egen arbeidstid. Alle er jo like, men noen er som kjent likere enn andre.