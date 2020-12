Grep bødler makten og avvikler Sølvberget?

STAVANGER: Sølvberget kommer til å klare seg utmerket. Så gjør også de tre andre kommunale foretakene.

«Venstre trenger ikke være bekymret for det flotte bibliotek- og kulturhuset vårt på Sølvberget», skriver Ann Sesilie Tekfeldt i Stavanger Ap. Foto: Pål Christensen

Ann Sesilie Tekfeldt Kommunestyremedlem i Stavanger (Ap)

Venstres Mette Vabø hadde i et nylig et innlegg om Sølvberget en språkbruk og noen skremmescenarioer om Sølvberget som ikke kan stå uimotsagt. La det være helt klart: Sølvberget skal utvikle seg videre. Det skal også tjenestene i de øvrige foretakene.

Bødler?

Det er lov å være uenig i politisk sak, men jeg må si jeg reagerer kraftig på at folkevalgte i argumentasjonen sin maler så sterke skremmebilder i sin informasjon til innbyggerne som Vabø gjorde. Jeg var neppe eneste som nærmest satte kaffen i halsen da jeg fikk lese dommedagsprofetiene til Vabø i Aftenbladet mandag.

La meg sitere Vabø: «De ideologisk baserte kampene flertallspartiene har satt i gang etter de i fjor grep makten i Stavanger, begynner allerede å bli mange. I dag trår bødlene til igjen, når fire suksessfylte kommunale bedrifter skal avvikles i kommunestyremøtet».

Bødlene? Bedrifter avvikles? Grep makten?

Til det siste først: Vabø skriver at flertallspartiene i fjor grep makten. Hva mener hun med det? Er det litt sånn som i USA hvor Biden vant, men Trump fortsatt mener han er den rettmessige vinner?

Da er det på sin plass å minne Vabø på at Arbeiderpartiet ble det største partiet i kommunestyret 2019 og inngikk samarbeid med FNB, MDG, Rødt, Sp, og SV – som for øvrig også mange stemte på – og dannet et flertall.

Flertallet av innbyggerne i Stavanger har faktisk stemt på oss. Derfor omtales vi som flertallspartiene.

Ordinær tilbakeføring og sparing

Så til saken som Vabø også omtaler helt uriktig. Vi skal ikke legge ned fire bedrifter. Vi skal tilbakeføre kommunale foretak (KF) til ordinær kommunal drift. Sikre at kommunedirektøren blir øverste sjef også for disse ansatte, som de tusenvis av andre kommunalt ansatte, – og på den måten kutte fordyrende ordninger som bestiller–utfører-modellen.

I tillegg forsvinner styrene til foretakene. Her har i dag fire–fem politikere styrehonorarer på mellom 40.000–120.000 kroner. Hvert år. Det ble mandag vedtatt i kommunestyret at disse styrene skal bort. Og det mener flertallspartiene er et helt greit kutt, selv om det altså er vi som nå har de fleste av disse vervene. På grunn av valget.

Vil ikke lide nød

Venstre trenger ikke være bekymret for det flotte bibliotek- og kulturhuset vårt på Sølvberget. Som Vabø sier, Sølvberget KF har utviklet seg til å bli et av landets fremste bibliotek- og kulturhus. Det skal det fortsette å være, og det skal få utvikle seg videre.

Jeg kan forsikre om at aktiviteten i det som i dag er fire kommunale foretak, ikke skal lide noen nød fordi de blir lagt under ordinær kommunal drift. Hvorfor skulle de det? Vi i flertallet er både glade i og stolte av Sølvberget.

Min oppfordring til Vabø er å avstemme seg noe mer med virkeligheten.