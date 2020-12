Ikke steng cruiseskipene ute fra bykjernen

CRUISETRAFIKK: Å flytte cruiseskipene bort fra Vågen vil redusere verdien av Stavanger som cruise-destinasjon. De fleste som reiser på cruise er godt voksne og eldre. For de vil det være en ulempe å måtte gå mye lengre.

Å bygge er nytt og stort havneanlegg ved Bjergsted for kanskje mer enn 100-millioner er unødvendig og feil. Skipene hører hjemme i bykjernen, mener innsenderen. Foto: Jan Inge Haga

Øyvind C. Stangeland Stavanger

Nå vil de politiske partiene i Stavanger redusere cruise-besøk og flytte skipene til et nytt kaianlegg ved Bjergsted.

Min kone og jeg har reist på cruise over hele verden, fra nord til sør, og rundt mange ganger. Vi har sett alle slags cruisehavner, i sentrum eller utkant av storbyer, i småbyer, containerhavner langt fra folk, enkle havner på sydhavsøyer med mer. Det er helt sikkert at Stavanger har en av de flotteste og mest ettertraktede fordi passasjerene kommer helt inn i bykjernen. Her er det kort avstand til Gamle Stavanger, de smale handlegatene mellom Vågen og Østervåg, Domkirken, Breiavatnet, og til trehusbyen Stavanger som er unik i Europa. Det vil de gå glipp av ved Bjergsted.

Viktige gjester

Undersøkelser har vist at hver passasjer legger igjen ca. 700 kroner. I 2019 hadde vi besøk av 461.420 passasjerer som la igjen ca. 320 millioner kroner. Prognosene før covid-19 pandemien viste at potensialet for økning var betydelig. Det er penger som kommer godt med for det lokale næringslivet og for kommunen, spesielt når kommunen nå må bruke sparekniven så det svir.

Ulempene med å ha cruiseskipene inne i Vågen er mer følelsesmessige enn fysiske. I Gamle Stavanger synes mange det er for voldsomt med de store skipene, andre sier nå at de savner skipene og folkelivet som fulgte med. Vi kan kreve at skipene skal bruke ren fyringsolje, og tilby dem, eller påby å bruke landstrøm. At skipene ruver voldsomt er egentlig ikke en ulempe. Landturister synes det er fantastisk å få se dem på nært hold. Som havneby er Stavanger i dag en død by, den brukes bare av Gamle Rogaland, Sandnes og Rødne. Mange synes at alt var bedre før, men det var det ikke alltid, og skal vi være med i fremtiden, må vi være med å skape den på en balansert måte.

Ny havn sløseri

Å bygge er nytt og stort havneanlegg ved Bjergsted for kanskje mer enn 100-millioner er unødvendig og feil, samtidig som man ved å strupe antall besøk fra cruiseskip vil redusere inntekten betydelig!

Jeg synes vi skal ta godt imot alle som vil besøke oss. Vi skal være stolte av den fine byen vi har. Vi må se positivt på cruiseskipene som kommer til oss. Og vi skal ikke ensidig konsentrere oss om det noen ikke liker.

