Vi må finne løsninger i god rogalandsånd

KRONIKK: Det er i tider som disse vi får bruk for rogalandsånden, som mange definerer som å finne løsninger, brette opp ermene og få ting gjort.

I slutten av april 2020 avlyste Leif Johan Sevland fjorårets ONS, og det rammet også byen hardt. Mange er uten arbeid. «Vi tenker på dere, og vi skal i alle fall gjøre alt i vår makt for at vi kan være med og skape tidenes ONS i 2022 med masse liv og forretning i sentrum av Stavanger», skriver Sevland og Ingvild Meland i ONS. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Leif Johan Sevland Adm. direktør, Offshore Northern Seas (ONS)

Ingvild Meland Programdirektør, Offshore Northern Seas (ONS)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi har lært oss at helseminister Bent Høie er en mann som ikke bøyer av når utfordringene står i kø. Sammen med myndighetene og Norges befolkning befinner han seg i en situasjon de fleste av oss ikke hadde trodd vi skulle oppleve. Etter snaut et år med pandemihåndtering begynner også Høie å kjenne på slitasjen.

Også her i regionen kjenner vi på den. Omkring 10.300 personer står nå helt uten jobb i fylket. Dette er tall som preger oss. Mange har det knalltøft nå, med og uten tiltakspakker. Det er i slike tider vi får bruk for rogalandsånden.

Hotelldirektør Joakim Åhlén Hedenström ved Comfort Hotel Stavanger i november 2020. Da hadde koronaen holdt hotellet stengt siden slutten av mars. Fortsatt er det stengt. Foto: Kristian Jacobsen

Politikere, bank, finans, investorer, miljøvernorganisasjoner, akademia og ungdommen krevde en endring.

Omstillingen er nødvendig

I det vi opplever som vår tids krig – pandemikrigen – er energiregionen Rogaland midt oppi en omfattende tilpasning til fremtiden. Overgangen til et fornybarsamfunn er i en rivende utvikling. Regionen – med politikere, investorer, energiselskap, teknologibedrifter, gründere og akademia – er allerede i ferd med å smi. Den endringen startet dog ikke i 2020.

Det har skjedd veldig mye bra innenfor energitransformasjon i vår region de siste årene. I 2018 ble Statoil til Equinor. Ikke tilfeldig. Mer enn noe annet globalt operatørselskap kjente de på at omgivelsene krevde endring. Parisavtalen og landets forpliktelser til avtalen var en viktig faktor, men ikke alt.

Politikere, bank, finans, investorer, miljøvernorganisasjoner, akademia og ungdommen krevde en endring. Mange selskaper vil komme til det punktet at den gamle strategien ikke lenger er tilstrekkelig, og at nye tanker må tenkes og gjennomføres.

Aker BP, Vår Energi, Shell, Conoco Phillips, Gassco, Lyse, Haugaland Kraft og Norsk Vindenergi er alle selskaper representert i vår region. Selskap i stor endring og stadig på leit etter ny kompetanse, innovasjon og ny teknologi for å tilpasse seg fornybarfremtiden. Mange av leverandørene til disse store selskapene holder til i vår region, og mange av dem har allerede tatt store endringssteg for å gå fra å være rene olje- og gasservice-selskaper til å bli energiservice-selskaper som også leverer og utvikler til fornybarsatsingene i regionen.

Det finnes godt over tusen leverandørbedrifter i regionen som ønsker å være med i overgangen og utviklingen av nye energiformer. De er i ferd med å få føttene sine over i litt flere leirer enn kun den som styres av en svingende oljepris. Fornybarsatsingen vil utvikle seg enormt de neste årene, og vi har folkene, skaperkraften, innovasjons- og teknologiklyngene rett utenfor stuedøren. Ingen har råd til å ikke være med på den reisen.

I femti år har vi løst utfordringer sammen innen olje og gass – og det skal vi fortsette med. Vi må finne løsninger på hvordan vi kan produsere mer miljøvennlig, samtidig som vi tar et fotfeste innenfor fornybarsamfunnet.

Nye løsninger

Det finnes ingen annen løsning enn å innovere. Finne nye teknologiske løsninger. Vi heier på skaperne. På utviklerne. På selskapene som både skal hjelpe oss å levere bedre og smartere løsninger i olje og gass – men som også vil gi oss svarene når energi transformasjonen skal gjennomføres.

Frem til midten av februar kjører Stiftelsen ONS en serie med rundt 40 videoreportasjer som vi har kalt tekniske sesjoner. Energiselskaper lokalt, regionalt og nasjonalt er utfordret innenfor fem hovedområder for energiteknologi. For å gjøre ting billigere. Smartere. Og mer miljøvennlig.

Når vi ikke kan møtes, må man skape nye møteplasser. Og vi kan få til mye med god ånd og innstilling.

Rogalandsånden er ikke noe man har. Eller noe som kommer av seg selv. Det er noe man må gjøre seg fortjent til. Brette opp ermene. Omstille seg og få ting gjort. På gode og mindre gode dager.

Les også Siri Kalvig: «Den grønne omstillingen krever en ny farge. La oss begynne å snakke om rød hydrogen!»

Det kommer bedre tider

Bent Høie sier at det kan butte på i maratonen for å bekjempe pandemien, men holder ut. Vi var også leie når vi ikke kunne arrangere ONS i fjor. På den veien vil vi være med og bygge rundt rogalandsånden, og løfte regionens viktighet for energi og energiomstilling.

Brer vi oss ut, får vi flere ben å stå på. Vi blir mer robuste. Pandemien og myndighetenes tøffe regelverk preger oss kraftig nå. Ikke minst for dem som jobber i bar, restaurant, butikk, kjører taxi eller hilser velkommen fra et av byens overnattingssteder. Tusenvis av dem så ikke for seg låste dører og Nav for ett år siden. Vår bønn er: Stå ’an av! Hold ut! Det kommer bedre tider.

Vi tenker på dere, og vi skal i alle fall gjøre alt i vår makt for at vi kan være med og skape tidenes ONS i 2022 med masse liv og forretning i sentrum av Stavanger.