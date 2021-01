Ap viser igjen sitt sanne ansikt mot friskolene

DEBATT: Arbeiderpartiet viser nok en gang sitt autoritære kontrollbehov over mangfoldet i skolen. Vi burde heller heie frem alternativ til den offentlige skolen.

– Det er tydelig at og Ap ikke er klar over hvilken verdi og gode ringvirkninger friskolene gir tilbake til byen sin, skriver Hadle R. Bjuland og Henrik Halleland. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Hadle Rasmus Bjuland Nestleder i KrFU

Henrik Halleland Gruppeleder, Stavanger KrF og kommunalråd, Stavanger kommune

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dag Mossige (Ap) skriver i Aftenbladet 26.01. at han vil strupe all økonomisk støtte til religiøse friskoler. Mossige er bekymret for hvordan friskolene kan utkonkurrere den offentlige skolen i distrikter med mindre lokalskoler. Men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Ingen har tatt til orde for at friskoler skal konkurrere ut det offentlige, men vi mener friskolene er et viktig alternativ til den offentlige skolen for dem som selv ønsker en skole med eget særpreg.

Det kan være argumenter som taler for avslag. Det må være gode vurderinger som ligger til grunn for etablering av friskoler i likhet med når vi starter andre skoler.

Foreldre har rett til å velge oppdragelse for sine barn i samsvar med sin overbevisning.

Lokalt frivillig arbeid

Det er tydelig at Mossige og Arbeiderpartiet ikke er klar over hvilken verdi og gode ringvirkninger friskolene gir tilbake til byen sin. Dette er skoler som driver med lokalt frivillig arbeid, samler inn penger til bistandsprosjekter og er et alternativ til den offentlige skolen med et eget særpreg. Det burde heies på og ikke sparkes på slik som Arbeiderpartiet tar til orde for nå.

Fjerner man den offentlige støtten, bidrar man til å innføre et klasseskille som jeg trodde ingen Ap-politikere var for. Forslaget som Mossige ønsker, vil føre til at kun de med mye penger vil ha mulighet til å gå på friskole.

Fungerer bra

Friskoleordningen fungerer bra i dag, og undersøkelser viser at kristne friskoler generelt har en like mangfoldig og sammensatt gruppe som den offentlige skolen. Det er ingenting som tilsier at ikke disse skolene fungerer som gode integreringsarenaer.

Foreldre har rett til å velge oppdragelse for sine barn i samsvar med sin overbevisning. Denne retten presiseres i sentrale konvensjoner i FN og i europeiske menneskerettigheter som handler om å sikre de muligheter foreldre og et mindretall i samfunnet har.

Toleranse handler først og fremst om å respektere de meninger og holdninger en selv ikke er enig i. Vi skal styrke og verne om den offentlige skolen, samtidig som vi skal styrke og verne om friskolene for å sikre et mangfold i skoletilbudet. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.