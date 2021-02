Uverdige boforhold, vi har alle et ansvar

DEBATT: Er det slik at politikerne heller vil sole seg i glansen og høste applaus enn å brette opp ermene for og ta i et tak for de som åpenbart trenger det?

Bildet er fra Midjord der kommunen ønsker å selge de kommunale boligene. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Borghild Karin Børresen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jeg vil rette søkelyset mot politikernes tydelige uvilje mot å ta et oppgjør med en ukultur som har fått leve altfor lenge, uansett hvem som har styrt byen vår. En ukultur som tillater å sette ulike verdistempler på byens innbyggere. Jeg snakker om verdige og trygge boforhold for dem med lav boevne.

Ifølge artikkel 1 i Menneskerettighetserklæringen, har alle mennesker like stor verdi og krav på de samme rettighetene.

Hva ligger i begrepet menneskeverd? Menneskeverd er uløselig knyttet til hvordan vi behandler hverandre, både på det personlige plan og i de fellesskap vi er en del av.

Hva betyr det å redusere andres menneskeverd? Det betyr å fordele goder ulikt. Det betyr å tåle og se at andre lever under umenneskelige forhold uten å gripe inn. Det betyr å uttale: «Vi har prøvd, men de vil ha det sånn» og å mene at løgnen blir sann bare den sies ofte nok. Det betyr å ha holdninger som skiller mellom de og vi.

Jeg vil tro at politikerne i byen vår forstår at mennesker ikke velger å leve under umenneskelige forhold. Likevel skjer det.

Hvorfor? Fordi politikerne i sine beslutninger med all tydelighet har redusert menneskeverdet.

Hva som skal til for å ha et verdig liv vil variere fra menneske til menneske. Toleranse og respekt er viktige faktorer for et verdig liv, uansett.

Våre politikere skal legge til rette for et godt samfunn for alle.

Hender det at politikerne er mer opptatt av å posisjonere seg i det politiske landskap enn å være folkets representant på en god måte?

Skjer det at politikerne setter egne hensyn foran andres for å unngå ubehagelige situasjoner?

Er det slik at politikerne heller vil sole seg i glansen og høste applaus enn å brette opp ermene for og ta i et tak for de som åpenbart trenger det?

Viser våre politikere holdninger og handlinger som fremmer respekten for menneskeverdet?

Dette handler om politikernes troverdighet.

Jeg ber byens politikere ta ansvar for den menneskelige kapitalen og legge til rette for et verdig liv for alle mennesker. Som medborgere har vi alle et ansvar for fellesskapet bl.a. ved å si ifra når noe er galt.

«Når vi alle er ansvarlige for det vi ser, da snakker vi menneskeverd.» (Ole Paus)