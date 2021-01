Vanskelig valg til høsten

DEBATT: Det er cirka åtte måneder til vi skal velge parti. Valget blir bare vanskeligere og vanskeligere. Særlig gjelder dette vanlige lønnsmottakere og pensjonister, og enda mer for de lavtlønte.

Øyvind Larsen Ålgård

Det som får altfor lite oppmerksomhet, er bomavgift, eiendomsskatt og norsk pris på strøm. Strøm betales todelt i nettleie og kW-forbruk, der nettleia ofte er høyere enn selve forbruket. Dette fordi vi vanlige strømkunder også betaler en betydelig del av vindmøller og utenlandskabler. Det er hårreisende galt at noen få skal ha milliardinntekter på vannkraft-investeringer som er gjort de siste 100 årene av oss alle.

Å velge parti ved kommende valg blir altså vanskeligere enn noen gang. Et politisk partiprogram som vi har sett at det er liten grunn til å tro på, er Frp sitt. Blant annet har de lenge vist motstand mot «bom- og eiendomstjuveriet» (mitt uttrykk), men de makter ikke, eller velger å ikke fortsette i regjering med mulighet for handling og gjennomføring av partiprogrammet. De velger i stedet å være i opposisjon. Begrunnelse er synkende gallup. Sviktende pågåenhet i regjeringsforhandlinger resulterer i at regjeringsposisjon gis opp.

Verken Jonas Gahr Støre eller andre Ap-ledere kjører fram viktige og vesentlige saker for vanlige lønnsmottakere, og slett ikke for de lavtlønte. Ap følger mer eller mindre med «de blå» i blant annet å forlange at vanlige lønnsmottakere skal i tillegg til å skatte etter evne, finansiere norsk infrastruktur. Dette forvirrer gamle Ap-velgere.

Norge redder ikke verden

Dagens høyaktuelle tema er klima, og mange, særlig de på toppen, oppfører seg som om Norge har hovedansvaret for at temperaturen på kloden ser ut til å stige 2–4 grader. At Norge med fem millioner innbyggere, som tilsvarer en middels by i Europa, skal ha en betydelig mulighet og/eller ansvar for klodens klima, er en håpløs påstand.

De fleste av våre politikere ser nå ut til å angre på at de ga tillatelse til de mange vindmøllene som er satt opp. Kapitalsterke fra inn- og utland har fått ja til 150 meters vindturbiner på samme steder der nordmenn fikk nei til en liten fritidshytte.

I samme kategori er initiativtakerne til unødvendig mange utenlandskabler, som det er påstått er et bidrag til å redde klodens klima, med norsk strømforsyning til Europas kull-oppvarmede land.

Vedum kan bli statsminister

Senterpartiet har fått ny oppslutning. Hovedårsaken er garantert den overdrevne sentraliseringa av både politiet og sammenslåing av kommuner og fylker. Dersom Sp fram mot valget kjører fram et tilbud til lønnsmottakere om fjerning av bomavgift og eiendomsskatt, så havner de over 40 prosent. Det er omtrent som Ap i «gamle dager». Dersom partiet i tillegg legger fram en framtidig Transportplan, minst ti år fram, som bygger landet med blant annet jernbane til Kirkenes og full satsing på distriktene, så er Trygve Slagsvold Vedum garantert vår nye statsminister om noen måneder.

