Psykisk helsehjelp bør være en del av behandlingen

DEBATT: Helseminister Bent Høie gjorde som den australske helseministeren. Han beklaget til alle de kvinnene som har opplevd å ikke bli trodd av helsevesenet.

«Det er ikke «bare» å prøve ut alle mulig typer hormonelle behandlinger, uten at det påvirker deg. Det gjør selvsagt noe med deg fysisk, det påvirker deg veldig psykisk! Vi har begge kjent på både nedstemthet og hjelpeløshet», skriver Sina Lanheim og Kine Myhre. Foto: Shutterstock

Sina Langheim Hommersåk

Kine Myhre Hommersåk

Flere kvinner, både kjente og ukjente fjes, har stått frem med sine historier med sykdommen endometriose. Det som går igjen er: Et smertehelvete, vansker med å fungere og barnløshet. Den psykiske påkjenningen med å leve med sterke uforutsigbare smerter. Vi mener det er en selvfølge at mennesker som har opplevd eller opplever dette, skal tilbys psykisk helsehjelp.

Arvelig sykdom

Som søstre er vi gode eksempler på at sykdommen er arvelig. Det tok sju år før Kine fikk diagnosen i en alder av 22, Sina fikk diagnosen etter 2,5 år da hun var 20. Hun fikk over gjennomsnittet rask hjelp fordi hun kunne si «søsteren min har endometriose».

Om vi skal kalle Sina heldig fordi hun ble tidlig diagnostisert, kan diskuteres. Det å bli fortalt at det ikke er sikkert du kan få barn i en alder av 20 år er svært uheldig. At det ikke er andre behandlingsalternativ for en som mulig er barnløs enn p-piller, det er bare tragisk. Her er det eneste valget å prøve ut alle de ulike typene «som fungerer for de fleste». Og håpe at du omsider finner det som funker for nettopp deg.

Det er knyttet mye håp til utprøving av nye medisiner. Du går rundt og håper i det lengste at akkurat dette vil fungere. Skuffelsen og den psykiske påkjenningen blir derfor ekstra stor når det ikke fungerer, igjen. Uten at det knyttes noe behandling til følelsene dette medfører og hvordan det påvirker deg. Det er ikke «bare» å prøve ut alle mulig typer hormonelle behandlinger, uten at det påvirker deg. Det gjør selvsagt noe med deg fysisk, det påvirker deg veldig psykisk! Vi har begge kjent på både nedstemthet og hjelpeløshet.

Sykdommen fører til ufrivillig utenforskap. Vi klarer ikke alltid å delta i fellesskapet på lik linje med andre. Det mange som opplever manglende oppfølging på nettopp dette.

Kine har en lege som tar samtalen, henviser til terapeut og knytter det psykiske og fysiske sammen. Sina visste ikke om alle de psykiske utfordringene som endometriose medfører.

«Etter at jeg ble diagnostiert har jeg ikke blitt tatt inn én gang til samtale bare for å snakke om hvordan de står til. Hva jeg føler og hvordan jeg faktisk har det. Man ender opp med å bære mye av det selv, uten å vite hva fremtiden bringer.» Sina 20 år.

Tips til Bent Høie

En profesjonell samtalepartner er nok det du kunne trengt mest av alt, når du får en diagnose du bare må leve med. Med symptomer og bivirkninger som på mange måter tar over hele livet ditt. Hvorfor er det da ikke en del av behandlingen? Hvis vi skal gi et tips til Bent Høie nå som det jobbes med et pakkeforløp på kvinnesykdommer, er det at psykisk helsehjelp bør være en del av pakken.