Blir det korps 17. mai?

DEBATT: 17. mai nærmer seg, og korpsene har begynt å ta stilling til om de kan stille med musikk i gatene.

Storhaug skolekorps stilte opp i 2020. Her gleder de beboerne på Alders Hvile med konsert. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Lone Osmundsen Student, spiller i Jernbanens musikkorps, Stavanger

Musikere kjenner på presset, det er forventet å stille opp og sørge for 17. mai -stemning i bydelene. I 2020 var det også usikkerhet rundt denne dagen, noen korps valgte å spille rundt i bydeler mens andre tok pause. Ett år er nå gått, og vi sitter igjen med samme spørsmål, blir det korps på 17. mai?

Korps og kor savner å få tydeligere retningslinjer slik at også vi kan ha forutsigbarhet.

Jeg er selv musikant, og på Facebook leser jeg meningene til medmusikanter rundt denne spesielle og usikre dagen. Som gruppe deler vi oss i to, noen ønsker å boikotte spillingen, mens andre ønsker å spille så lenge vi får lov. Jeg ser meg nødt til å prøve å forstå hva som deler oss, når jeg selv ser på 17. mai som den beste dagen i året.

Stor usikkerhet

Smittesituasjonen er en av grunnene til at noen velger å droppe 17. mai. Lista for å holde seg hjemme skal holdes lav, uavhengig av hva korpsene velger å gjøre. Dersom det blir begrensninger på antall som kan samles ute, må korpsene dele seg i mindre grupper eller droppe å spille. Det er mye søkelys i mediene rundt idretten. Korps og kor savner å få tydeligere retningslinjer slik at også vi kan ha forutsigbarhet. Det er stor usikkerhet rundt hvordan man skal legge opp øvelser nå som man ikke kan møtes og ikke vet hvordan situasjonen blir.

Boikott er et sterkt ord, vi kunne heller brukt «avlyse» eller «droppe» når vi snakker om 17. mai. Likevel brukes boikott, og kanskje er det fortjent. For det er ganske inngripende å droppe korps den dagen. Jeg leser og snakker med flere som mener det er feil av korpsene å tørke støv av instrumentet før 17. mai, bare fordi det er forventet av oss, for så å gå i dvale til neste år. For korps er mye mer enn marsjering på 17. mai.

Det siste året har vært lite spilling, så mange ønsker å benytte seg av muligheten til å vise seg frem og endelig få spille igjen. De aller fleste har spilt marsjene flere år og kan de nesten utenat. Som amatørkorps må det være innenfor å gi det man kan, og om det ikke låter perfekt, så har vi gitt smil om munnen og feststemning i gata. Vi trenger ikke være bitre når det forventes korpsmusikk på dagen. Vi kan heller sette pris på at det er en dag i året hvor korps står i søkelyset. For det blir ingen 17. mai uten korps.

Stas å vise seg fram

Skolekorpsene har fått øve regelmessig denne våren, og kanskje er det de som skal få ansvaret for å lage 17. fest rundt om i bydelene. Vi må ikke glemme at det er barnas dag, for skolekorpsene er det stas å få vise seg frem, og for noen er det første 17. mai med uniform på. Jeg vet hvor stas det er å ta på seg uniformen, vise seg stolt frem, og spille som aldri før.